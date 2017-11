Sandoval se renueva al alejarse de la balada

El tema “¿Cómo te quiero?”, a dueto con Martina “La Peligrosa”, tiene un virtuoso estilo tropical-urbano, totalmente distinto a lo que se le venía escuchando desde hace 15 años

Arturo Arellano

Uno de los artistas mejor reconocidos en el tema de las baladas y la música romántica desde su paso por Lu, es Sandoval, quien en esta ocasión está dispuesto a gritarle al mundo que también puede y sabe hacer otro tipo de música, como muestra el lanzamiento de su más reciente sencillo “¿Cómo te quiero?”, junto a la colombiana Martina “La Peligrosa”, con quien hace un tema totalmente distinto a lo que se le venía escuchando desde hace 15 años, ahora más bailable, tropical y hasta lo urbano.

En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el cantautor reconoció que cuando hay cambios tan drásticos en la vida en cualquier aspecto es difícil asimilarlo, “soy de una generación que creció con los LP’s de mis papás, luego la entrada de Cd, mi primer disco fue de Outfield, fui de los que me la vivía pegado a la radio para pedir una canción y grabarla. Ahora la gente ya no ve tele, no lee, es inútil estar en la portada de una revista, los discos ya no se venden, todo es digital y tú te encabronas porque crees que la mejor etapa fue la de antes, pero para una niña de 15 años, la mejor época es ahora mismo, cuando está en secundaria, por entrar a preparatoria, entonces quiero hacer música también para ellos”.

Añade que “enamoré a una generación que hoy ya creció, me aferré a querer darles los últimos cuatro años las mismas baladas. La época grande de este género fue de 2003 a 2015, cuando estuve en el top 10, después entraron los Dj´s, reggaetón y te chingas, te vuelves un artista del recuerdo. No quiero eso, yo quiero mi lugar, tengo con qué, todos mis conciertos son llenos totales, estoy vigente, pero para llegar a una nueva generación tengo que aceptar todo este asunto. Mi forma de avanzar es entendiendo y no maldiciendo la madurez que esto implica, que los discos ya no se consumen, estamos en la era de los sencillos, ahora lo que funciona son los featurings, ya lo entendí”.

Sobre el sencillo refiere que “cuando la gente escucha urbano, creen que sólo es reggaetón, pero para mí urbano es mariachi, regional mexicano, flamenco, vallenato, salsa, cumbia, las raíces de cada región del mundo, eso es urbano y el reggaetón también. En esta canción yo quería una cumbia, pero me quité el cinturón de Batman, en el que soy compositor, productor, mánager, cantante, y dije ‘no voy a hacer nada en esta canción’, lo dejé en manos de quien sabe sobre esto. Podría hacerlo, pero primero debo aprender, busqué un productor nuevo de 25 años, colombiano, me hizo la canción y ahora soy el intérprete, cosa difícil para alguien como yo, pero debo dar el voto de confianza a los jóvenes, le pedí coro reggaetonero pero no agresivo, letra no misógina, no insultiva y muy melódica, aquí está el resultado y es una gran canción”.

Asegura que “esta industria es muy rara, si mañana se decide que el gran género musical sea el tango, yo haré tango, pero siempre con mi esencia, mi estilo”, concluyó.

El tema de Sandoval ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que en las presentaciones en vivo, el cantante está dispuesto a darle a su público ese plus de fiesta y baile, entre el romance.