Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En el tricolor que comanda Enrique Ochoa Reza dicen que los intentos por anular la elección a gobernador en Coahuila y evitar que Miguel Riquelme asuma el cargo, surgen de la desesperación de Ricardo Anaya ante el hecho de que bajo su conducción el PAN perdió todos los cargos del proceso del 4 de junio de 2017.

Los candidatos de Acción Nacional no ganaron ni en el Estado de México, ni en Coahuila ni en Nayarit –porque en Nayarit ganó el candidato y no el partido-, y menos arrasó en las alcaldías de Veracruz, como había dicho el llamado joven maravilla que ocurriría.

Vapuleado por los más prominentes militantes de su propio partido, con la mayoría de los gobernadores panistas en contra, exhibido por medios como corrupto, expuesto por los resultados electorales como un fracaso, Ricardo Anaya puja exasperado por la anulación de la elección en Coahuila.

En este intento ha encontrado campo fértil en los blandengues consejeros electorales del INE, cuya precaria mayoría de 6 a 5, decidieron aplicar un nuevo dictamen de supuesto rebase de campaña sobre cuentas ya auditadas en julio pasado para volver a pedirle al Trife que anule esa elección.

Convertidos en un Frente de ex candidatos, los ex contendientes Guillermo Anaya, del PAN; el ex priísta Javier Guerrero, hoy independiente; el empresario minero Armando Guadiana Tijerina, de Morena y José Ángel Pérez del PT, recorren medios informativos para exigir se convoque a nuevas elecciones.

Todos ellos, en su momento, afirmaron que le ganarían al priísta Miguel Riquelme, al que las encuestas daban como perdedor.

Todos hablaron de la supuesta enorme dependencia de Riquelme respecto del gobernador saliente Rubén Moreira.

Pero de nada sirvió. Los resultados finales pese a la fuerte campaña de lodo, dejaron al priísta Miguel Riquelme con 482 mil 891 votos, es decir, el 38.9% de la votación.

A su vez el panista Guillermo Anaya —quien cometía por segunda ocasión-, llegó a 452 mil 31 sufragios, el 36.4% de los votos totales, 30 mil 860 votos menos que Riquelme, es decir 2.5 puntos porcentuales de diferencia.

El tercero fue el cuestionadísimo empresario minero Armando Guadiana, quien obtuvo bajo las siglas de Morena 151 mil 657 votos, apenas el 11.9% del total.

Mary Thelma Guajardo, del PRD, logró 21 mil 111 votos, apenas el 1.67%; José Ángel Pérez del PT alcanzó 19 mil 198 votos, es decir 1.52 %.

Luego de denunciar mal manejo en el traslado de votos, pésimo conteo, etcétera, lo que no pudo ser comprobado, el Tribunal local validó el triunfo de Riquelme y el Instituto Estatal le entregó el acta de gobernador electo.

El INE lleva dos dictámenes en contra de Riquelme que le han sido echados atrás.

Hoy corre el tercer dictamen que al parecer seguirá el mismo destino de los anteriores.

Y parece que no procede porque lo que reclama ahora el INE es un gasto que ya había sido contabilizado y aprobado por ellos mismos en julio pasado. El área de Fiscalización del INE alega que Riquelme rebasó el tope de gastos de campaña con el uso de 84 videos que fueron subidos a Facebook y cuyo costo unitario, establecido por el INE en 17,400 pesos cada uno suma 1 millón 495 mil pesos.

Si los topes de campaña en la elección de Coahuila indican que con 810 mil pesos hay un rebase de topes de campaña que determinan la anulación, entonces no queda más que restituir esos comicios.

Ahora el caso está en manos de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, que tiene de plazo hasta antes del 1 de diciembre para decir si hay base para anular o no el triunfo de Riquelme.

De acuerdo al presidente del PRI Enrique Ochoa Reza y a Miguel Riquelme no existe ninguna posibilidad de que ocurra tal cosa.

Ya veremos.

El reto del PRI es AMLO

En otro escenario, Ochoa Reza afirmó ayer que el PRI bajo su conducción no sólo está preparado y unido para ir a la contienda de julio de 2018, sino que sus candidatos –comenzando por el que buscará la Presidencia de la República-, ganarán.

Por supuesto que Ochoa Reza sabe que no pocos sobre todo en redes sociales afirman que eso no ocurrirá.

Pero él insiste: “Con unidad, vamos a tener las mejores candidaturas y propuestas, junto con el pueblo de México, para garantizar el siguiente nivel de desarrollo y por ello vamos a ganar el 2018”.

Y reitera que, de acuerdo a los sondeos que tiene en sus manos, el Frente del PRD, PAN y MC se desmorona y cae ya al tercer logar de las proyecciones.

De ahí que el candidato a vencer por el del PRI, afirma, será Andrés Manuel López Obrador y Morena.

“El reto es el de vencer al populismo autoritario encabezado por López Obrador quienes quieren llevar a México al escenario de Venezuela, pero no los vamos a dejar.

“Venezuela sufre hoy los niveles más altos de desempleo… mientras nosotros en México hemos creado tres millones de nuevos empleos, la cifra más grande en la historia de este país… y vamos por más.

“El PRI renunció a sus prerrogativas en favor de los damnificados… ellos (PAN, PRD –y AMLO- Morena) no lo han hecho… ese dinero debe destinarse a la reconstrucción y al apoyo de las familias afectadas”, agregó.

Esa es la ruta, indica. El contraste está en el populismo autoritario que proponen López Obrador y Morena “para llevarnos al nivel de Venezuela, donde hay desabasto de medicinas, de alimentos y hasta de papel higiénico… los mexicanos merecemos mejor futuro”, insiste.

Nombramientos pendientes

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación prevé poder lanzar la próxima semana la convocatoria para elegir a un nuevo contralor

Diputado perredista Luis Maldonado, presidente de esta comisión, dijo que una vez emitida la convocatoria la comisión se declarará sesión permanente para cumplir con los plazos

Ello requiere del envío de una terna de prospecto a la Junta de Coordinación Política, para que emita el acuerdo y se lleve la designación al Pleno.

Los diputados, dijo Maldonado, están conscientes de que se tiene que sacar adelante este nombramiento antes del 1 de enero de 2018 y evitar que la falta del contralor se sume a la lista de ausencia de titulares en los órganos de justicia.

“No tenemos Procurador General de la República, ni Fiscal General de la República, ni Fiscal Anticorrupción, ni Fiscal Especial Contra Delitos Electorales… no hay razón para que no haya tampoco auditor superior a partir del primero de enero”, indicó.

En el encuentro se indicó que el Congreso en su conjunto, tiene muchos nombramientos pendientes.

Los diputados suman 5: el Comisario de Pemex, 3 titulares de Órganos Internos de Control –INAI, Ifetel, Cofece- y el de la ASF.

El Senado por su parte tiene pendientes los nombramientos de: el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal electoral, el Fiscal General de la República y del gobernador del Banco de México.

