Legal en México, venta de alcohol a menores

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida.

Octavio Paz, 1914-1998, escritor y pensador mexicano

#AlcohilismoInfantil #LegalizanAlcoholismo #MillonesdeNiñosVulnerables #Eruviel #DelMazo #Drogadicción #LuisMiranda #RicardoAnaya #INE #ELUNIVERSAL #Guasave #Telefónica

Un par de semanas antes de terminar el gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México, promulgó una ley aprobada por el Congreso local, en la cual se eliminaba la pena de cárcel a quienes vendieran alcohol a menores de edad. Claro, esta ley tenía dedicatoria. Cabilderos de empresas como Femsa, de José Antonio Fernández, propietaria de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, así como otros negocios similares y alcoholeras, negociaron con los diputados locales dicha ley y, así, evitar que sus empleados fueran detenidos por ese motivo. Sin embargo, las repercusiones de ese tipo de leyes, donde guarda silencio el mismo gobierno, va más allá de un acto administrativo. Se pone en riesgo de caer en el alcoholismo a millones de niños. La Encuesta Nacional de Adicciones, que realiza la Secretaría de Salud, feudo de José Narro, descubre en su última edición que el alcoholismo y drogadicción crece exponencialmente entre los menores, gracias a gente que no castigan a quienes los corrompen. Hoy, están al alcance de cualquier niño la cantidad de bebidas alcohólicas que puedan comprar en cualquier tienda o centro comercial del tamaño que sea. En un Walmart, Comercial Mexicana, Soriana, o el que sea pueden comprarlo libremente. Por una parte, la hipócrita política de salud mental para nuestras nuevas generaciones, les impiden comprar cigarros o drogas, pero los dejan a merced de esos delincuentes. Pero, lo grave es no castigar a quienes los inician en el alcoholismo. Se traicionó a la sociedad con esa promulgación de la ley, pero no es el único. En materialmente todo el país se despenaliza. Los niños, que están siempre ávidos de experimentar, son presas fáciles para las mafias ilegales y “legales” que atacan la mente noble de nuestras nuevas generaciones. Ahora lo hacen con impunidad. ¿A dónde nos lleva nuestra “gloriosa” clase política que despenaliza el alcohol y ahora la mariguana? Su ignorancia sobre los problemas mentales de las adicciones los hace buscar votos hasta en los “botes de basura”.

PODEROSOS CABALLEROS: Al comparecer ante el Senado, el secretario de Sedesol, Luis Miranda, dio una cifra que llama la atención: el porcentaje de la población en pobreza está en su nivel más bajo desde 2010. En esta administración, 2.2 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema. Entre 2014 y 2016, por primera vez, se redujeron la pobreza moderada y la extrema. En este periodo, 1.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Hay un esfuerzo para disminuir la miseria en el país, pero con el crecimiento poblacional hace ver el esfuerzo de los mexicanos, que no es suficiente. El camino es largo y sinuoso. *** La COFECE, que lidera Alejandra Palacios, legitimó que el negocio de salud animal de Sanofi (Merial) pase a formar parte de Boehringer Ingelheim, que lidera Miguel Salazar, que a nivel mundial se anunció a principios de este año. Sin embargo, en México las autoridades de competencia ordenaron la desinversión de 5 vacunas que ya fueron transferidas a otra empresa llamada Lapis. *** El INE, de Lorenzo Córdova, ahora es tapadera de Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, en un conflicto entre particulares, como el pleito judicial que tiene con El Universal. El puede usar tiempos oficiales para su defensa y no le dan derecho de réplica al periódico que preside Juan Francisco Ealy Ortiz. ¿El INE responde a los intereses de los partidos en una partidocracia? Cándida pregunta.

AL FINAL DE CUENTAS: Guasave, gobernada por Diana Armenta, incrementó su pasivo 304.1 millones de pesos la disponibilidad en caja se ubicó en 63 millones, lo que representó el 7.2% de los ingresos totales. En seguridad social, Guasave gasta 71.6 millones de pesos. Fitch Ratings no considera mala la posición de las finanzas del municipio sinaloense, pero tampoco posibilidades de crecimiento y bienestar a la comunidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Tras los terremotos de septiembre, Telefónica Movistar puso en marcha una iniciativa para dar ayuda a las zonas más afectadas en el sur del país y que afectó a más de 800 mil personas. Apoyo a los habitantes de Juchitán, Ixtepec, Salina Cruz, Tonalá y Matías Romero, en Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat, con comunicaciones gratuitas por varios días.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano