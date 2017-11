Brujería trae “Fuck Donald Trump” a México

La banda se presenta este 24 de noviembre en la Carpa Astros

Tras presentarse de forma exitosa en el Vive Latino 2017, luego de ser uno de los grupos más vitoreados del festival, Brujería llega con todo para despedirse de México y de su gira “Fuck Donald Trump”, este viernes 24 de noviembre a partir de las nueve de la noche, para descargar todos los éxitos que los han consagrado como una de las bandas más poderosas de la escena Death Metal a nivel mundial. Brujería, además vuelve con un nuevo larga duración estrenado apenas el año pasado titulado “Pocho Aztlán”, el cuarto de su carrera y 16 años después del último llamado “Brujerizmo”.

“Pocho Aztlán” ha sido grabado durante varios años en estudios alrededor del mundo, contando con Russ Russell (Napalm Death, The Exploited) para su mezcla.

“Pocho” es el nombre despectivo que se les da a los hijos de mexicanos que nacen en EU; Aztlán es un nombre que proviene de la mitología de las antiguas tribus mexicanas. Se dice que los aztlatecas (no aztecas), provienen de este lugar, que es una suerte de paraíso. Así es que, aunque suene curioso, este disco es conceptual; a través de él se trata la temática de la migración ilegal, la xenofobia que se vive actualmente (no sólo hacia los pueblos latinos) y el narcotráfico. Básicamente, los temas que ha tratado Brujería, desde su debut con el disco “Matando güeros” en 1994. En “Poncho Aztlán”, Brujería mantiene la propuesta que lo ha hecho famoso, con un sonido más pesado que el de “Brujerizmo”, con más velocidad y canciones que se acercan al death metal, pero en general se mantiene ese sonido potente y pegadizo en el que se recurre a repetir riffs graves muy acoplados con el doble bombo.

Por primera vez, Brujería da a conocer oficialmente el nombre de sus integrantes: “Juan Brujo” (John Lepe), “Fantasma” (Pat Hoed), “El Cynico” (Jeffrey Walker), “Hongo Jr.” (Nick Barker), “Pinche Peach”, “Pititis” (Gaby Domínguez), “A Kuerno” (Chris Paccou) y “El Sangrón”.

Brujería es una banda mexicana de grindcore y death metal formada en Estados Unidos en 1989 y que históricamente ha estado conformada por miembros de otras bandas destacadas como Dino Cázares (de Fear Factory y actualmente también en Divine Heresy y Asesino), Billy Gould (de Faith No More), Raymond Herrera (ex Fear Factory, actualmente en Arkaea), Shane Embury (de Napalm Death) y Jello Biafra (ex Dead Kennedys).

La formación del grupo ha cambiado mucho desde su origen, pero siempre con nombres ilustres en la escena del metal.

Tras lanzar discos históricos como “Matando güeros”, “Raza odiada” y “Brujerizmo”, y luego de 16 años sin sacar un álbum de estudio manteniéndose vigentes solamente con los sencillos “No se aceptan imitaciones” y “Debilador”, bajo el sello Nuclear Blast Records, Brujería finalmente saca el álbum “Pocho Aztlán”, lanzado el 16 de septiembre de 2016. Dicho álbum desmiente por completo la separación definitiva de la banda y asimismo le da al grupo una estabilidad entre los miembros del mismo. La crítica ha recibido con total agrado “Pocho Aztlán”, debido a que el sonido es más fresco y con una producción más ordenada.

El álbum es el primero sin los elementos Dino Cázares y El Güero Sin Fe, siendo el primero al que le dedican “No se aceptan imitaciones”, esto, en respuesta a los constantes ataques del grupo “Asesino”, banda que Cázares formó (que en un principio Juan Brujo apoyó). Así pues, también incluyeron el single “Debilador” (2008) que surge de la crítica al género reggaetón. “Pocho Aztlán” cuenta con un cover de los Dead Kennedys “California Uber Alles” titulada “California Uber Aztlán”. Siendo el segundo cover de la banda después de “Marijuana” (La Macarena). Brujería se presenta el próximo 24 de noviembre en la Carpa Astros a partir de las nueve de la noche, con todos sus éxitos.