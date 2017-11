Ozzy Osbourne, Scorpions y Marilyn Manson, en el Corona Hell & Heaven 2018

También actuarán Deep Purple, Judas Priest, Megadeth, Bad Religion, Mastodon, entre muchos más

Preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 27 y 28 de noviembre de 2017 y en venta general a partir del 29 de noviembre, a través de Ticketmaster

4 y 5 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ocesa y Live Talent dan a conocer el cartel completo del Corona Hell & Heaven 2018, con el que se consagra como el Festival de Metal más grande del país con más de 45 actos nacionales e internacionales que durante dos jornadas volverán la Curva 4 del Autódromo los próximo días 4 y 5 de mayo, en un auténtico pandemónium que hará historia y marcará a las generaciones por venir.

Tras el éxito de la venta Early Bird, los boletos para Corona Hell & Heaven estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 27 y 28 de noviembre de 2017 y en venta general a partir del 29 de noviembre a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y por teléfono al 53-25-9000.

Con una curaduría que rinde honores a los grandes clásicos mientras continúa abriendo espacios al talento joven, Corona Hell and Heaven complacerá a los headbangers más exigentes, trascendiendo subgéneros y generaciones, alcanzando una variedad y balance que lo colocan a la altura de cualquier festival internacional de su tipo.

El cartel estará conformado por Ozzy Osbourne, Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Megadeth, Marilyn Manson, Bad Religion, Mastodon, Gojira, Killswitch Engage, Saxon, Refused, The Darkness, Testament, Dead Cross, Overkill, Watain, L7, Kadavar, Hawthorne Heights, The Charm The Fury, Hollywood Undead, Brujeria, Tankard, Vein, After The Burial, Resorte, Thell Barrio, QBO, Tanus, Disidente, S7N, Deadly Apples, Nervosa, Pressive, Strike Master, Gore And Carnage, Lack of Remorse, Los Viejos, Zoviet, Tulkas, Jet Jaguar, Gruesome, Ágora, De La Tierra Nightbreed, Thantra, Cardiel, Sierra Leon y The Warning.

Más de 45 actuaciones de músicos de México y otras naciones formarán parte del Festival de Metal más grande del país