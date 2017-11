La fuerza de “Star Wars” impacta en México

En conferencia de prensa, los actores exclamaron que confían en el trabajo que los fans de la saga podrán ver en este nuevo episodio y cómo han navegado con la fama, luego de ser parte de este universo fantástico

Será el 15 de diciembre cuando se estrene en las salas mexicanas “Los últimos Jedi”

Asael Grande

Será el próximo 15 de diciembre la fecha en que los amantes de la galaxia más conocida a nivel mundial, podrán disfrutar del estreno de ¡“Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi ​( The Last Jedi)”​, escrita y dirigida por Rian Johnson, y en cuyo reparto participan los actores Daisy Ridley y Mark Hamill, quienes ofrecieron una conferencia para platicar con la prensa mexicana sobre el lanzamiento de “The Last Jedi”, octava entrega de la saga “Star Wars”, cronológicamente (de acuerdo a la historia principal), y la octava atendiendo a la fecha de estreno.

También será la segunda película de la saga “Star Wars” en ser producida tras la retirada de George Lucas, quien aun así colaboró en ella como consultor: “nos han dado una bienvenida maravillosa en México, es una dicha estar aquí, “Star Wars” significa muchas cosas, yo crecí con las películas de “Star Wars”, igual que muchos de ustedes, para mí es también lo más sorprendente de la gente tanto de mi edad, como los niños más pequeños, “Star Wars” viaja a través de todas las generaciones, y hay pocas cosas en el mundo que lo logran”, comentó Rian Craig Johnson, escritor, productor y director de cine, quien ganó el Premio Especial del Jurado por Originalidad de Visión en el Festival de Cine de Sundance de 2005, con su largometraje de debut, “Brick”.

El actor Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker (Maestro Jedi exiliado en el planeta Ahch-To, donde la Orden Jedi construyó su primer templo), comentó sobre su personaje en “El último Jedi”: “estamos en una era muy oscura, y “The Last Jedi” es una forma de escaparse; en la trilogía de “Star Wars”, tuvimos al principio la parte inicial, luego un cierre, luego el final, cuando mi padre encuentra la redención, y después cuando se especuló en que todos vivimos felices para siempre, y cómo han descubierto los últimos “Jedi”, Luke representaba el optimismo y la esperanza, y en “The Last Jedi” se necesitaba el conflicto, si yo fuese otro tipo de entrenador, de los Padawans jóvenes, eso ya lo hemos visto anteriormente, y vemos que el verdadero desafío para cualquier director, es entregar todos los elementos que el público quiere ver en una película de “Star Wars”, batallas espectaculares, efectos especiales, creaturas exóticas, la maravillosa relación de los personajes, el humor es un aspecto importante, si están igual de impactados que yo, cuando leí el guión, entonces se la van a pasar increíble en el cine con esta película”.

Finalmente, la actriz Daisy Ridley, quien interpreta a Rey (una recolectora de chatarra sensible a la fuerza y la nueva piloto del Halcón Milenario, enviada por la Resistencia a encontrar al maestro Jedi Luke Skywalker en el remoto planeta Ach-To, para ser su aprendiz y poder enfrentar de nuevo a Kylo Ren), agregó que “Rey fue creada por J. J. Abrams y los guionistas Lawrence Kasdan y Michael Arndt, sigue siendo creada por hombres, el hacer una mujer altamente empoderada en una película maravilosa, rodeada de personajes maravillosos, donde todo el mundo tiene esa diversidad e igualdad, para mí es brillante y me siento afortunada de estar en sus manos, en Disney y Lucasfilm. En “Star Wars: El Último Jedi”, de Lucasfilm, la saga de los Skywalker sigue, mientrass los héroes de “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” se unen a las leyendas galácticas en una aventura en la que se develan misterios milenarios de la fuerza e impactantes revelaciones del pasado.

La película es protagonizada por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern y Benicio Del Toro. Está escrita y dirigida por Rian Johnson, y producida por Kathleen Kennedy y Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski y Jason McGatlin son los productores ejecutivos. Llega a los cines de México el 15 de diciembre de este año.