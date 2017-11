Mueren más por cáncer de próstata que por cáncer de mama

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

CINVENSTAV y Neolpharma premian a Luis Alfonso Vaca Domínguez

Promover entornos que favorezcan la felicidad en el trabajo

Mueren anualmente más personas por cáncer de próstata que por cáncer de mama, informó el doctor Hugo Arturo Manzanilla García, del Consejo Nacional de Urología, por lo que es prioritario que se sume a la agenda nacional para que haya un presupuesto para la atención de los pacientes con este problema, porque por lo general se detecta tarde, cuando ya se ha diseminado, y el costo es muy alto. Sin embargo, aunque ya hay una norma oficial, la número 48, aún no se publica en el “Diario Oficial” y mientras no se publique, no se puede hacer nada. La incidencia es de 30.6 por cada 100 mil habitantes y la mortalidad es de 15.5 por cada 100 mil habitantes. Afirma que los hombres deben revisarse a partir de los 40 años, porque es cuando hay cambios hormonales y crecimiento normal de la próstata. Algunos de los factores es la edad, se presenta después de los 60 años, pero cuando se da antes a los 40-50 años, es muy agresivo y el paciente muere antes de los 6 meses. La herencia también influye, quien tiene un familiar que lo padeció, tiene 2 veces más riesgo. La raza afroamericana tiene mayor incidencia, en cambio en la asiática es menor, y todo se debe a la dieta que ellos consumen, pues mucha soya es astrogénica. Algunos de los síntomas son pujar al orinar, sensación de mal vaciamiento, presencia de sangre en el semen dolor en columna vertebral baja. Leticia Aguiar Green coordinadora del Movimiento Latino contra el Cáncer de Próstata, afirma que la calidad de vida de los pacientes se ve seriamente afectada y que desde hace 5 años se está trabajando en la norma oficial, ya está lista y se espera que se publique en el “Diario Oficial” a fines de noviembre. Una iniciativa de ley ha fijado que el 29 de noviembre sea el Día del Cáncer de Próstata y se ha implementado una campaña llamada Esto es Serio, buscando que los hombres acudan a hacerse la prueba, con el fin de detectar este mal.

Como cada año, el Centro de Investigación Mexicano –CINVESTAV- y el Grupo Neolpharma, corporativo, integrado por un conjunto de empresas con capital mexicano con más de 15 años de experiencia, premian a la Investigación en BIONANO, Ciencia y Tecnología. Este año fue otorgado a Luis Alfonso Vaca Domínguez, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, por el trabajo: Desarrollo de una plataforma universal para la producción de nanovacunas incorporadas en partículas genéticamente codificadas; dicho trabajo está encaminado a la creación de una plataforma novedosa para la producción de vacunas con amplia vida de anaquel. Este reconocimiento incentiva la investigación científica e incita a potenciar la innovación, con el fin de mejorar las prácticas clínicas de nuestro país, contribuyendo de esta manera en el mejoramiento constante para el beneficio de la salud en México. Desde hace 4 años CINVESTAV y Grupo Neolpharma trabajan de la mano para promover mayor competitividad en áreas de ciencia y tecnología de la era de la biomedicina.

La creación de ambientes que promuevan la felicidad en el trabajo y la cordialidad entre los colaboradores, posibilita el desarrollo humano y genera mejores resultados financieros en las organizaciones, señaló Edgar Rosas, director de Personal y Relaciones Públicas de Medix. Al impartir la conferencia “La Felicidad en el Trabajo”, en el marco de la 50 Convención Nacional de la Cruz Roja que se realizó en San Luis Potosí, señaló que debe partirse de la base de que el activo más importante de las empresas es su capital humano, por lo que “deben impulsarse mayores niveles de bienestar en el personal y, por lo tanto, en la organización misma”. La satisfacción de los colaboradores se ha convertido en la mejor vía para ofrecer un servicio diferencial y de calidad a los clientes, lo que a su vez permite generar rentabilidad, de tal forma “que promover entornos que favorezcan la felicidad en el trabajo es hoy, un objetivo estratégico”, Desde hace tres años Medix es una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en México.

