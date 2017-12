Miguel Inzunza se pondrá “Al alcance de los peces” en el Lunario

El cantautor ofrecerá un concierto lleno de sorpresas el 9 de diciembre para presentar su nuevo disco

Arturo Arellano

Con el interés de realizar una gran fiesta de fin de año y lanzar su nuevo disco, Miguel Inzunza llevará todos sus éxitos al escenario del Lunario del Auditorio Nacional, bajo el concepto “Al alcance de los peces”, en el que además se hará acompañar de grandes invitados especiales, como Edgar Oceransky, con quien ya ha compartido varias veces y a quien además tiene como invitado en un dueto de su nuevo disco. El concierto se llevará a cabo el 9 de diciembre.

Inzunza platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN, “presentamos el disco ‘Al alcance de los peces’, nos tardamos tres años en el proceso del mismo, desde escribir las canciones, grabarlas y lo que implica después la masterización y pulir todos los detalles. Ha sido un viaje muy bonito documentar las canciones en este material, tenemos entrañables participaciones, como músicos y compañeros cantautores admirados, tenemos cuatro duetos, uno con Pedro Guerra, cantautor español, de Islas Canarias; otra con Edgar Oceransky, que se llama ‘Dos con sed’, uno más con Pavel Núñez, dominicano que me acompañó en ‘De vez en cuando’ y una más con Mauricio Sánchez de Los Claxons. Estoy muy feliz de este proceso, ha sido íntimo y próximo, los músicos han venido a grabar a mi estudio en casa”.

Explica que el disco contiene un “sonido particular que yo defino como una confusión de autor, en lugar de una fusión porque en mí habitan varios géneros que me han interesado y ahora he tenido la suerte de irme contaminando de ellos. Entonces, el hilo conductor no sería una cosa de sonido, aunque sí hay un sello o un timbre muy acústico, pero hilo más tiene que ver con las letras. El concepto es un título que invita a la gente a una inmersión en las canciones e historias, al universo creativo del autor, que hemos intentado que sea un viaje, donde las letras van de diferentes temas, amor desamor y de actualidad”.

Sobre lo anterior añade que incluyó el tema ‘Qué pensarán’, “ese es junto a Pedro Guerra y habla de lo que pensarán las nuevas generaciones sobre nosotros que tuvimos al mundo en las manos y no pudimos cuidarlo, es uno de esos temas de catarsis, de cuando dejamos de hacer algo que debíamos. Es dejar también una historia atrás y de como nos levantáremos, si aprendimos algo o no. Siempre estoy basándome en ideas, cuando pienso en una canción lo hago como un todo, generalmente nace la temática, luego la melodía y sobre eso comienzo a tirar frases, sí soy aficionado a la poesía, pero en particular en la canción estoy más pendiente de que la canción respire a través de la melodía, que sea una cosa que se conduzca más por la música que por el texto”.

Asegura que “la canción de autor tiene un público muy fiel, esta creciendo, porque vivimos una democratización de la música en plataformas digitales, ya cada quien escucha lo que quiere, ya no es tan impuesta por medios como la radio, ahora la gente elige qué escuchar”.

Adelanta que para el show del Lunario estarán “ Edgar Oceransky y otros amigos, porque tengo plan de hacer una colección de canciones, viene Leonel Soto y amigos con quienes tengo un proyecto que se llama ‘Cuarteto incompleto’. Va a ser una celebración entre amigos”.

El show será el 9 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional, y luego el cantautor viajará a Querétaro, donde ofrecerá un show en el Teatro de la Ciudad y el año que viene arranca una gira muy extensa visitando países, como Costa Rica, República Dominicana, España, Estados Unidos, entre otros.