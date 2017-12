Las firmas de “El Bronco”

Ángel Soriano

Resulta increíble que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, con una sorpresiva incursión política que le permitió arribar a la gubernatura de Nuevo León, donde ha defraudado a sus electores, de la noche a la mañana se transforme en un político con presencia nacional, capaz de aspirar a la Presidencia de la República, rebasando a una figura incuestionable, como Margarita Zavala.

Zavala, no sólo es integrante de una familia panista, sino que se inició en estas lides desde muy joven, y como primera dama, no sólo recorrió y tuvo presencia nacional, sino que cuenta con el apoyo y experiencia del ex presidente Felipe Calderón, tiene simpatía y estructura territorial y se le ve activa en la recolección de firmas para lograr la candidatura independiente a la Primera Magistratura.

El otro lado de la moneda de “El Bronco”, a quien no se le visto ni en lugares públicos ni recorriendo el país. ¿Cómo es posible que tenga más firmas que Margarita Zavala, cuando hay otros también aspirantes a la candidatura independiente y militantes de partidos con mayor carisma y posibilidades para inscribirse en la justa del 2018?

El INE ya lo aclaró: el 50% de las firmas que presenta “El Bronco” no aparecen en la lista nominal, sólo tiene tres de los 17 estados, y le falta recorrer 14, en consecuencia, está en duda si habrá nuevas elecciones en Nuevo León para elegir gobernador sustituto, en el remoto caso que Jaime Rodríguez logre el apoyo para ser candidato independiente. Los regios deben saber qué tipo de gobernador tienen.

TURBULENCIAS

Modifican Ley General de Pesca

Con las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Sagarpa promoverá, en colaboración con los sectores social y privado, el consumo regular de pescados y mariscos, promocionar la degustación regular de derivados de la actividad pesquera y acuícola, y establece que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura contemplará mecanismos para tales objetivos, informó el diputado Manuel Ibarra Otero…Solicitaron licencia a la Cámara de Diputados, Daniel Torres Cantú, lo sustituye Jesús Gilberto Rodríguez Garza; Carlos Lomelí Bolaños, Rogerio Castro Vázquez, entra el suplente Mario David Mex Albornoz, Salvador Zamora Zamora, y César Flores Sosa… El alcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Alejandro López Jarquín, inauguró la red de drenaje sanitario, en beneficio de los colonos de El Sol, La Olímpica y Nuevo Manantial, inició la construcción de sanitarios en la secundaria 21 de Noviembre en Esquipulas, recorrió la colonia Lomas de Santa Cruz, en la colonia Segunda Ampliación inició la introducción de concreto hidráulico en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y puso en marcha un comedor escolar en la colonia Leona Vicario… Confiemos en que la parte sensata de ese gran pueblo que es Estados Unidos de Norteamérica, entienda que la migración mexicana ayuda mucho a su economía y que en el último de los casos la migración es un derecho humano, señaló el subsecretario de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, al poner en marcha el programa “Amigo diputado, amiga diputada”, ayer en San Lázaro, y dijo que en lo de Morena y AMLO el 12 de diciembre no se violó ninguna ley, más bien es una cuestión de estrategia política del tabasqueño…

