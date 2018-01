A sus 95 años acusan a la leyenda de comics, Stan Lee, de acoso sexual

Supuestamente pidió a algunas enfermeras sexo oral, mientras se encontraba en la regadera, además de pasearse desnudo y querer ser “complacido” en el cuarto, según publica The Daily Mail

La leyenda de comics, Stanley Martin Lieber, fue acusado por enfermeras que lo cuidaban de tocarlas, pedirles sexo oral y pasearse desnudo por su casa de Los Ángeles.

El comportamiento de Stan Lee, creador de “Spider-Man”, “X-Men” y “Hulk”, entre otros, provocó que una compañía de enfermeras que trabajaba para él, cuyo nombre no fue revelado, suspendiera sus servicios tras haber acosado sexualmente “a cada enfermera que ha estado en la casa”, le dijo una fuente cercana al caso al sitio inglés The Daily Mail.

De acuerdo con la fuente, la dueña de la compañía, quien también cuidó a Stan Lee, decidió que “era suficiente”, por lo que la compañía está en una disputa legal con el expresidente de Marvel.

Stan Lee, de 95 años de edad, supuestamente pidió a algunas enfermeras sexo oral mientras se encontraba en la regadera, además de pasearse desnudo y querer ser “complacido” en el cuarto, según publica The Daily Mail.

El abogado de Lee, Tom Lallas, negó categóricamente estas acusaciones “falsas y despreciables”, y dijo que Stan Lee tiene toda la intención de luchar para proteger su buen nombre y su carácter impecable.

Lallas dijo que no han recibido ninguna denuncia penal y, en cambio, Stan Lee ha recibido extorsiones y chantajes para que dé dinero a cambio de no llevar el caso a los medios de comunicación.

“El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado, y no le pagará dinero a nadie porque no ha hecho absolutamente nada”, dijo Lallas al Daily Mail.