Anaya cilindrero de Corral en su guerra de lodo vs PRI y Peña Nieto

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si su declaración de guerra contra el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda José Antonio González, buscara ser una medición de su popularidad, sin duda el gobernador de Chihuahua -el panista más perredista que se conoce dentro del blanquiazul-, Javier Corral, seguro estaría hoy en la esquina más oscura, volteado hacia la pared y con orejas de burro.

Su denuncia pública sobre una supuesta retención de 700 millones de pesos por parte de Hacienda como presión desde la Presidencia de la República para que deseche el juicio que sigue su fiscalía por una presunta triangulación de recursos federales para financiar las campañas del PRI en 2016, fue descartada hasta por Morena de Andrés Manuel López Obrador.

No pocos gobernadores y políticos, analistas y líderes partidarios advierten en esta guerra de Corral la mano de Ricardo Anaya, precandidato de la coalición PAN-PRD-MC para desviar la atención sobre el derrumbe de su campaña y para debiliutar al Gobierno Federal y al PRI.

Yeidckol Polevnsky, dirigente suplente de Morena, afirmó que Ricardo Anaya ordenó a Corral acusar a Manlio Fabio Beltrones de corrupción para así tender una cortina de humo sobre su incapacidad para realizar una campaña electoral exitosa.

“Anaya es un experto creador de cajas chinas; cada momento que quiere ocultar su corrupción, busca dónde poner el dedo para mostrar que la situación está del otro lado, y el gobernador Corral no halla cómo ocultar su mal gobierno”, comentó Polevnsky.

Y agregó:

“Definitivamente (Corral) está tratando de enmascarar el mal trabajo que está haciendo en Chihuahua sacando acusaciones sin sentido”.

En otro frente, el de los otros 11 gobernadores del PAN, sólo ha habido silencio y cero apoyo al chihuahuense.

Tan sólo 2 han aceptado hablar de las denuncias de Corral. Y los 2 para descalificarlo.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz prácticamente señaló que Corral delira.

“Nosotros nunca tuvimos una prohibición por las acciones que llevamos a cabo”, precisó al indicar que en el proceso que su gobierno tiene abierto contra Javier Duarte el Gobierno de Enrique Peña Nieto ni lo ha obstruido o lo ha sometido a presión alguna.

Con ello desmintió a Corral quien afirmó que Yunes Linares había sufrido también retenciones de presupuesto por parte del Gobierno Federal.

“Por el contrario, tenemos una muy buena relación con el gobierno federal, nunca hemos tenido de su parte ninguna prohibición por la acciones que llevamos a cabo en contra de Javier Duarte y todo el equipo de corruptos que metimos a la cárcel”, precisó.

En este mismo esquema, el gobernador panista de Querétaro Francisco Domínguez, presidente también de la Comisión de Hacienda de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO rechazó tener ninguna información sobre supuestas presiones del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda a ningún gobierno estatal.

“Soy el Coordinador de la Comisión de Hacienda de la CONAGO, votado por todos los gobernadores, desde hace año y medio…

“Y en materia hacendaria, de los recursos federales que se transmiten a cada entidad federativa, nunca, como Coordinador de la Comisión de Hacienda, he tenido queja de ningún gobernador de ninguna entidad, de ninguna fuerza política, ya sea de mi partido, Acción Nacional, ya sea del PRD, o sea del Partido Revolucionario Institucional…

“Se tendrá que revisar lo que dijo el Gobernador de Chihuahua si los recursos son especiales o es un cierre. Y eso no corresponde a la Secretaría de Hacienda, le corresponde a que cada gobierno estatal…

“Javier Corral tendrá que explicarlo y tendrá que decir con claridad, esos 700 millones de pesos si los pidió por algo especial, que todos vimos que es un estado que recibió un déficit real, pero cada quien tiene que poner déficit, no es obligación de la Federación, ni de Hacienda, recomponer los déficits de los estados”, señaló.

Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán, no tuvo ninguna consideración con su par de Chihuahua.

“El suyo, es un tema netamente electoral, ese es el conflicto … Corral vende fantasmas… quizá quiera conseguir un lugar en la Secretaría de Gobernación… es evidente lo que busca este personaje, así ha sido toda la vida, un provocador”.

Y agregó:

“A mí jamás me ha dicho el Gobierno Federal que no hay recurso por una cuestión de carácter partidario”.

Coincidente, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados afirmó que Corral es simple y llanamente un montaje mediático.

“Lo que ocurre es que Corral no sabe qué decir con respecto a qué está pasando realmente en Chihuahua, estado donde el pasado fin de semana hubo 27 asesinatos personas… no hay que olvidar hoy que Corral recibió hace un año un estado en paz, que con importantes índices de crecimiento económico, con cifras a la baja de secuestro, robo, asaltos, robo de vehículos, asesinatos, y hoy tiene cifras récord en todos estos temas”.

“¿Ante qué estamos?… Ante un gobernador que dice: ‘Hacienda me debe 700 y tantos millones de pesos’ cuando Corral ha recibido más de 3 mil millones de pesos de más en 2017… o sea, no sólo no ha habido ninguna represalia contra Corral, mucho menos contra Chihuahua, no la habido en ningún otro estado de la República, sino que Corral se ha beneficiado del crecimiento del que dejó el gobierno anterior del estado, y eso le está permitiendo recibir más recursos…

“Corral necesita este teatro, no es la primera vez, conocemos a Corral y sabíamos que estos iban a ser los recursos que Corral iba a utilizar”, concluyó.

Prácticamente el único que salió en defensa de Coral fue Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC quien afirmó que los 479 alcaldes que integran esta agrupación apoyan al chihuahuense.

CORDERO: “ME QUEDO EN EL PAN”

Luego de la renuncia del senador Javier Lozano al PAN y su regreso al PRI –partido al que había huido hace 9 años- para incorporarse como vocero a la campaña de José Antonio Meade, muchos fueron los comentarios respecto de los otros 4 senadores rebeldes del blanquiazul.

Ayer Ernesto Cordero, presidente del Senado y cabeza del grupo de los inconformes, precisó que él se queda en Acción Nacional.

“La decisión del senador Lozano es muy respetable, muy personal… los argumentos que dio son muy válidos (Lozano dijo que renunciaba al PAN porque Ricardo Anaya era un joven dictador), es el sentimiento de muchos panistas, quo Anaya era un joven dictador), es el sentimiento de muchos panistas, que sienten una imposición y que lamentablemente sufrimos la pérdida de valores democráticos en el interior de nuestro partido.

“Yo soy panista, me da mucho orgullo, yo milito en el Partido Acción Nacional, y voy a defender hasta el final los principios y los valores del Partido Acción Nacional aunque paradójicamente sea la misma dirigencia del partido la que se olvida de ellos…

“José Antonio Meade es un amigo entrañable. Tengo una amistad muy cercana y fraternal con él desde hace muchos años… él está haciendo su esfuerzo, le deseo suerte… y yo sigo como Presidente del Senado, aquí voy a estar. Yo voy a apagar la luz y cerrar la puerta el último de agosto de este año”, subrayó.

POR SI ACASO

Surgidas de quien sabe dónde, ya comenzaron a correr algunas listas de aspirantes al Senado por el PRI. Dejamos los más creíbles: desde el Gabinete Luis Miranda, Ildefonso Guajardo, José Calzada, Gerardo Ruiz Esparza, José Narro, Enrique de la Madrid y José Reyes Baeza… Desde el PRI: Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Avila, Beatriz Pages, Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano… desde San Lázaro: Cesar Camacho, Sylvana Beltrones, Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Iriarte, Mariana Benítez y Jorge Estefan Chidiac… desde La Renata: Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones…

ASCENSO

Rodrigo Riestra Piña asumió la presidencia de la AMSDA, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. Llega con el apoyo de los secretarios del ramo de las 32 entidades federativas del país. Es un reconocimiento a sus 10 años en el ámbito agropecuario.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa