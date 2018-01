Creedence Clearwater Revisited pisará el Palacio de los Deportes

El concierto se realizará el próximo 2 de marzo, la preventa Citibanamex será el 22 y 23 de enero y la venta al público en general el 24 de enero

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y fundadores de Creedence Clearwater Revisited, Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford, anuncian que la ya clásica banda estará de regreso en la Ciudad de México para apoderarse del domo del Palacio de los Deportes el próximo 2 de marzo.

Los boletos para ser parte de esta celebración musical llena de sonidos del Bayou, estarán disponibles en Preventa Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 22 y 23 de enero y en Venta General a partir del 24 de enero en el Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000 y en las taquillas del recinto.

Tras su introducción al Salón de la Fama del Rock and Roll Cosmo y Stu lanzaron el proyecto Creedence Clearwater Revisited en 1995 para revivir en concierto las canciones que los llegaron a ser una piedra angular para las generaciones pasadas y por venir, gracias a un sonido único que los ha mantenido vigentes hasta la fecha. Desde entonces, la sección rítmica que forman, ha emocionado a miles de fans en todo el mundo con giras internacionales como la que los trajo al Auditorio Nacional el pasado 2014, con un concierto en el que deleitaron a 10 mil personas.

La maravillosa respuesta del público a la banda renacida ha sido guiada por una nueva generación que, en palabras de Cosmo “ni siquiera habían nacido cuando nuestra música se publicó”. Los éxitos que los llevaron a la cima de las listas de popularidad y que se han convertido en grandes influencias del rock clásico como: “Susie Q,” “Lodi,” “Proud Mary,” “Have You Ever Seen The Rain?,” “Down On The Corner,” “Fortunate Son” y “Who’ll Stop The Rain” resonarán en el Palacio de los Deportes el próximo 2 de marzo.

Tras su introducción al Salón de la Fama del Rock and Roll Cosmo y Stu lanzaron el proyecto Creedence Clearwater Revisited en 1995 para revivir en concierto las canciones que los llegaron a ser una piedra angular para las generaciones pasadas y por venir