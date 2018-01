Por dignidad y respeto, México no pagará el muro: Meade

Se contempla mejorar la movilidad de la capital

El precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que México no pagará, bajo ninguna circunstancia, un muro. Dijo que no se trata de un tema de números, sino de “dignidad y respeto entre nuestros pueblos”. “Sépanlo con claridad: México NO pagará, bajo ninguna circunstancia, ese muro”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones se dan luego de una serie de tuits del presidente Donald Trump, en los que reitera que México pagará por el muro en la frontera “directa o indirectamente” y amenaza con que no habrá acuerdo comercial, sino se construye. Incluso criticó el TLCAN, el cual calificó de un mal chiste, y dijo que México se ha beneficiado por él, por lo que el costo por la construcción del muro “son cacahuates”.

En otro tema, ayer, los precandidatos Meade Kuribreña y Mikel Arriola firmaron el Pacto por la Transformación de la Gran Ciudad de México.

José Antonio Meade manifestó que después de dos décadas, Mikel Arriola encabezaría un mejor gobierno con una propuesta para una ciudad más incluyente, más segura, con mejor infraestructura, mejor comunicada donde las familias van a estar mejor.

En el pacto se contempla mejorar la movilidad de la capital del país a través de la creación de nueve líneas más del Metro, lo que significaría crear 100 kilómetros del Sistema de Transporte Colectivo durante la próxima administración, sin subir la tarifa.

A esta red de comunicación interna, abundó, se sumaría una red de comunicación suburbana, no sólo para beneficiar a los que viven en la ciudad, sino para todos aquellos que vienen de otras entidades y viajan todos los días, tengan capacidad de hacerlo sin que impacten en la contaminación o el tráfico.

Implica desarrollar, puntualizó, 59 kilómetros de trenes suburbanos, lo que permitirá una vinculación adecuada de Cuatro Caminos con la estación del tren de Tlalnepantla, Indios Verdes con el municipio de Tecámac, así como Pantitlán con los Reyes la Paz.

Asimismo, Meade resaltó que se ampliarían a un millón las videocámara de vigilancia para que haya más ojos que resguarden la seguridad de los capitalinos para que puedan volver a caminar tranquilamente por las calles de la ciudad.

Acompañados del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Enrique Ochoa, así como el coordinador de su campaña Aurelio Nuño, el abanderado priista dijo que es frustrante caminar por la ciudad con el riesgo de sufrir un robo o violencia, lo que se podría enfrentar con una mejor política pública.

Aseveró que es una de las capitales del mundo más ricas y cosmopolitas, por lo que se tiene que trabajar para ofrecerle a su gente, las condiciones para desarrollarse a plenitud y superar los restos que a diario se enfrentan.

Al señalar que para la ciudad, quiere tranquilidad, orden, limpieza y crecimiento, José Antonio Meade sostuvo que para ello se debe establecer una agenda ambiciosa y factible,