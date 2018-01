Haydeé Milanés conquista el Lunario con un paseo por Cuba

La cantante se presentó con un repertorio inspirado en la canción popular de la isla, enamorando a todos los presentes

Arturo Arellano

Hija de una de las leyendas de la trova mundial, Haydeé Milanés, celebró su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, donde cantó majestuosamente un repertorio inspirado en la música de Cuba, desde los clásicos boleros, hasta temas de su padre Pablo Milanés y se hizo acompañar en el escenario para cantar a dueto con Rosalía León, Edgar Oceransky y Francisco Céspedes.

Todo comenzó pasadas las 21;00 horas, cuando la además guapa intérprete apareció sentada al piano en el escenario del Lunario para cantar “Libélula”, suficiente para capturar la atención, oído y aplauso del respetable que le lanzaba piropos, porras y vitoreo. La cubana continuó con “La gloria eres tú”, acompañada de un grupo de tres músicos, el guitarrista Raúl Verdecía, el baterista Enrique Plá y el bajista Jorge Reyes, que enmarcaron perfectamente la voz de la cantante con sutiles arreglos de cada canción ejecutada. Las siguientes fueron temas como “Palabras”, “La flor de canela”, “Volver” y “Esta tarde vi llover”, esta última mencionó en homenaje al compositor yucateco, Armando Manzanero.

En este punto se dio la primera colaboración en la noche, con la presencia de Rosalía León, talentosa cantante con quien interpretó “Dimensión astral” y “No ha sido fácil”, que les valieron el aplauso incluso de pie de parte de varios espectadores. Entonces Rosalía dejó el escenario abriendo paso al segundo invitado de la noche, el cantautor Edgar Oceransky, con quien cantó una joya de canción “El amor de mi vida”, logrando un ambiente completo de romance y amor en todo el recinto, que cabe mencionar se llenó hasta la última silla.

Luego de este par de emociones y sin mayor preámbulo, se vino la tercera, con la presencia de Francisco Céspedes, también originario de Cuba y con quien hizo un par de temas “Para vivir” y “La mentira”, ambos coreados por todo el público, que se sumaba mimetizando sus voces con las de los cantantes en el escenario. Este fue quizá uno de los momentos más emotivos de la noche.

A partir de aquí, Haydeé no tuvo más invitados, pero no se quedó sola, pues tenía ya la compañía de sus músicos y la de todos los corazones latientes en el Lunario, así que continuó con “Amor”, “En breve espacio”, “Una palabra”, “Tu y yo”, “Canción”, “Yolanda”, “La música” y en este punto su salida en falso, que por supuesto no duro demasiado gracias a los aplausos y gritos de un público entregado que le pedia de regreso para un tema más. Así que la cantante regresó y concluyó su mágico y romántico espectáculo con “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Haciendo de esta noche una inolvidable, no sólo para la gente, sino para sí misma y todo el equipo que le acompaña y hace posible que siga llevando un mensaje de amor al mundo.