AMLO: el Frente es una pandilla de oportunistas

Arremete contra Anaya

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al asegurar que se trata de una “pandilla de oportunistas”.

El tabasqueño severó que el abanderado del Frente, Ricardo Anaya, está siendo apoyado por el ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, a través de Diego Fernández de Cevallos. “Son muy corruptos, no tienen ideales, no tienen principios, los mueve la ambición al poder y al dinero”.

“Mucha gente del PAN, con principios, se está uniendo a nosotros, están abandonando ese partido porque ya se corrompió por completo”, señaló en el municipio de San Juan Evangelista, Veracruz.

Recordó que el hoy mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, fue parte del gobierno priísta de Patricio Chirinos, así como lo ocurrido con el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

“Yunes persiguió a perredistas, reprimió a perredistas, torturaron a perredistas. Fue secretario de Gobierno de Chirinos en la época de Salinas (de Gortari), bueno, Yunes metió a la cárcel a Dante. Allá ellos, pero es mucha inmoralidad, no tienen principios”, subrayó.

El aspirante presidencial único de Morena, PT y PES también ironizó sobre las declaraciones de Anaya, quien calificó de “estancada” su precampaña; mientras que la del Frente “subía como la espuma”. “Sí, iba en 10 puntos y ya subió a 12; yo traía 48 y bajé 47”, ironizó.

En su último día de gira por Veracruz, López Obrador cuestionó que en estados gobernados por el Frente, quieran dejar a familiares en el cargo, “como si fuera una monarquía”.

“Imagínense, Yunes quiere dejar a su hijo de gobernador, esto es en el PAN y en el PRD. En Puebla lo mismo, Moreno Valle quiere dejar a su esposa, en el PAN también, es una inmoralidad completa, son muy corruptos”.