“Museo”, con Gael García Bernal, competirá por el Oso de Berlín

La película tendrá su estreno mundial en la Berlinale

El film “Museo”, del mexicano Alonso Ruizpalacios y protagonizado entre otros por Gael García Bernal, competirá por el Oso de Oro en la próxima edición del Festival de Cine Internacional de Berlín, anunciaron los organizadores del certamen.

La película tendrá su estreno mundial en la Berlinale. El último trabajo de Alonso Ruizpalacios, que ganó en 2014 en la capital alemana el premio a la mejor ópera prima con “Güeros”, se centra en hechos reales ocurridos en la década de los 80, cuando fueron robadas piezas prehispánicas del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Junto con este largometraje, los organizadores de la Berlinale dieron a conocer el nombre de otros cuatro trabajos que se podrán ver en la sección oficial del festival, por lo que el programa ya está casi completo a falta de una película, que se dará a conocer el 6 de febrero en la rueda de prensa de presentación. El film filipino “Ang panahon ng halimaw” (En tiempos del diablo), de Lav Diaz, también competirá por el máximo galardón del festival, que se celebrará entre el 15 y el 25 de febrero.

Fuera de competición se podrá ver el último trabajo del brasileño José Padilha, “7 Days in Entebbe”. El ganador del Oso de Oro por “Tropa de élite” cuenta con el actor hispano-germano Daniel Brühl y con el colombiano Juan Pablo Raba, entre sus protagonistas.

También fuera de concurso tendrá lugar el estreno mundial del film “Unsane”, del estadounidense Steven Soderbergh (“Traffic”), con la actriz británica Claire Foy, famosa por protagonizar la serie “The Crown”, y “Ága” del cineasta búlgaro Milko Lazarov.

Además de las cinco nuevas películas a concurso dadas a conocer, los responsables del certamen anunciaron el nombre de seis largometrajes que se proyectarán en la sección Berlinale Special y entre los que destaca el estreno europeo de “The Happy Prince” de Rupert Everett con Colin Firth y Emma Watson.

También se proyectarán “Unga Astrid” (Becoming Astrid), de la danesa.

Pernille Fischer Christensen; el documental “America Land of the FreeKS”, del polaco Ulli Lommel fallecido el pasado diciembre; el documental “Yuichi Sakamoto: async At The Park Avenue Armory”, del japonés Stephen Nomura Schible; “The Interpreter”, del eslovaco Martin Sulík; y el documental “Usedom – Der freie Blick aufs Meer”, del alemán, Heinz Brinkmann.