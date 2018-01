El productor Reynaldo López recibe el Global Quality Foundation

También fue galardonado el periodista Max Espejel

Arturo Arellano

Global Quality Foundation se encargará este 2018 como lo viene haciendo desde varios años atrás, de reconocer con el premio Élite, la trayectoria de mexicanos exitosos en diferentes rubros, entre empresarios, artistas, deportistas, gente dedicada a la ciencia y la salud, y por supuesto al espectáculo, como lo es el caso del productor Reynaldo López, que fue galardonado por sus 20 años al aire con el programa “Hoy” y el periodista Max Espejel por su destacada labor en ADN40, Once TV y PCTV.

La celebración se realizó como es de costumbre en un elegante restaurante ubicado en medio del Bosque de Chapultepec y a orillas del lago, en donde se dieron cita amigos, familiares, periodistas y líderes de Global Quality Foundation, como el vocero en México, el licenciado Lorenzo Yáñez Obregón, quien se encargó de dar unas palabras de bienvenida “Todos los aquí presentes merecen un gran aplauso y un gran reconocimiento por su destacado trabajo, hay empresarios, periodistas, profesionistas que con su trabajo hacen de este un mejor país. Nosotros como fundación nos dedicamos a reconocer ese trabajo, a hacer homenajes en vida”.

Así se dio paso a la entrega del primer galardón de la noche, para el productor del programa “Hoy”, Reynaldo López. “Agradezco a la fundación por pensar en mí para el premio. Uno no trabaja pensando en ello y estoy seguro de que ahora que llega no es solo para mí, sino para todo el equipo que hace posible el programa, agradezco también a Televisa por la confianza de tantos años, espero sigamos trabajando juntos muchos años más, enfrentar los cambios que se dan actualmente en la televisión y estar a la vanguardia”.

Posteriormente, en entrevista, señaló que “un premio siempre viene a darte ánimo, a motivarte para seguir haciendo las cosas lo mejor que sabes y puede hacerlo. Ahora tenemos el compromiso y la confianza de la empresa para hacer de nueva cuenta ‘El privilegio de mandar’, que en su primera temporada fue producido en complicidad con Carla Estrada. Esperamos lograr un resultado tan exitoso como el anterior”.

El segundo reconocimiento fue para el joven periodista Max Espejel por su destacada labor en ADN40, Once TV y PCTV, quien luego de recibir el premio dijo “empecé con mi carrera en Canal Once, conduciendo ‘Bizbirije’, haciendo contenido para niños, lo cual ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Se me dio la confianza y oportunidad de ir creciendo en el canal, para después tener oportunidades más grandes y ha sido un trabajo arduo, en el que he tenido también el apoyo de mucha gente a la que ahora dedico este premio, porque han sido parte de él”.

Global Quality Foundation entregó también su premio Elite a empresarios y emprendedores en diferentes rubros, quienes posaron para la fotografía oficial en compañía de Reynaldo López y Max Espejel.