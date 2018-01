Barry Manilow, en el Auditorio Nacional

Promete inolvidable concierto el próximo 4 de junio; preventa Citibanamex 6 y 7 de febrero y un día después comenzará la venta general

El ícono de la cultura pop y leyenda de la música, Barry Manilow, anuncia que, tras una larga temporada de llevar sus éxitos por Estados Unidos y Europa, regresará a nuestro país para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 4 de junio. Los boletos para este imperdible concierto estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes Citibanamex los días 6 y 7 de febrero y en venta general a partir del 8 de febrero través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000, así como en las taquillas del Auditorio Nacional.

Con ventas mundiales que superan los 80 millones de discos, Barry Manilow se ha convertido en un referente del éxito en la industria de la música popular. Gracias a su racha de conciertos agotados casi de inmediato, publicaciones como Rolling Stone lo han coronado como “un gigante del entretenimiento” Dave Grohl de los Foo Fighters, lo declaró el más cool del mundo”, y Frank Sinatra lo resumió todo cuando declaró ante la prensa británica: “Él es el siguiente”, refiriéndose al originario de Brooklyn.

La pasión de Manilow por la música rebasa las paredes de los estudios y los escenarios pues es altamente reconocido también por su labor altruista en la fundación que él mismo creó, con la que apoya a la juventud con intereses en la música. Destacado por clásicos temas como “Mandy”, “Copacabana” o “Can’t Smile Without You”, el cantante no para de trabajar: en abril del 2012, presentó el álbum “Live in London” donde estuvo acompañado musicalmente por la Orquesta Filarmónica de Londres, fue tanto su éxito, que lo mantuvieron como los más vendidos en el mundo.

Sus logros siguieron y dos años más tarde, lanzó a la venta el compilado que tuvo a artistas de talla internacional acompañando al fenómeno del pop en “My dream duets” donde rescató temas con Whitney Houston, Andy Williams, Marilyn Monroe y muchos más.

Después de llevar su espectáculo por diferentes ciudades, llega a nuestro país, celebrando el triunfo de su más reciente producción discográfica titulada; “This is my Town; Songs of New York”, lanzado en abril pasado, bajo la co-producción de David Benson y con el tema “This is my town”, con el, Manilow rinde homenaje a su amada Nueva York.