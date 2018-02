Kranion se lanza con disco homónimo

La banda mexicana fusiona ritmos, como el rock clásico, pop e influencias del heavy metal, para dar como resultado un sonido único

Arturo Arellano

Kranion es una banda mexicana conformada por Charly Reza “El Voos” (vocalista); Toño Silva, “El Mac” (guitarra); Leo Ramos, “El Muñeco” (guitarra); Jorge Cortés, “El Pipo” (batería) y Tania Alcántar, “La Abuela” (bajo), todos con influencias musicales de diferentes estilos, entre los que destacan el rock clásico, el metal y hasta el pop, que logran fusionar en su música para dar como resultado un sonido único en la escena del rock actual. Kranion se encuentra promocionando su más reciente disco homónimo, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales, del que se desprende el nuevo sencillo “Dame tu ropa”.

Para ofrecer más detalles al respecto, la garupación visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista se dijeron orgullosos de su trabajo musical. “Sabemos que aún hay mucho que explorar en el disco, pero actualmente y luego del éxito de ‘Teatro de la realidad’, queremos promover el tema de ‘Dame tu ropa’, una rola fresa que habla de sexo. El disco esta bastante variado, con una propuesta propositiva, ya que incluimos temas de conciencia. También hay un par de temas que no son de nuestra autoría, son versiones, una ‘Granada’ de Agustín Lara’, pero tratada con un sonido rudo, machacante, metalero y otra que interpretaba Tom Jones que es ‘Delilah’, de 1968 y la trajimos a nuestro estilo”.

Describen que “nadie niega la cruz de su parroquia, ya no somos unos chamacos, crecimos escuchando música de los ochentas, rock y otros géneros. No obstante, cuando te dedicas a la música, escuchas desde los clásicos de antes, los de tu época y sin duda marcan influencia en lo que haces, tratado de una forma y con una visión actual. Por ello, nos hemos llevado la sorpresa de que nuestra música les gusta desde los niños hasta los de la tercera edad, eso es fantástico, porque refleja esa variedad de influencias, que se logró ese sonido de los ochentas, pero fresco, contemporáneo”.

Lo mismo, reconocen que “urge que en la actualidad se escuchen otras cosas, sin desmerecer el reggaetón o la banda, pero si estan desmerecidos, se desmerecen solos (risas). Honestamente, la gente merece escuchar otras cosas, no nos vamos a dar de cebollazos, pero dentro del rock nosotros si sonamos diferente, somos una propuesta con trasfondo, con planeación y conceptualización, no estamos hechos al vapor” y añaden: “desafortunadamente vivimos en un país corrupto y de pronto las agrupaciones que están en los grandes festivales, no es porque sean las mejores, sino porque tienen los mejores conectes, lo que hace falta es ser menos corruptos y ayudar a que la música crezca, dar oportunidad a otros proyectos. Justo por eso el reggaetón esta siendo tan poderoso, porque hay mucho dinero detrás”.

Kranion se presentará con su nuevo disco el 10 de febrero en el Festival de Matehuala, el 16 en Metro Tacubaya, el 17 en Rotafest de Texcoco, este último a beneficio de niños con paladar hendido, a quienes se les va a pagar una operación, lo mismo se donarán sillas de ruedas a personas de la tercera edad. Posteriormemte, el 22 de febrero, tendrán una presentación en el Metro Chabacano, el 23 en Bar Gato Calavera y el 24 del mismo mes en Bar Arlequín.