“Bronco” y prerrogativas

Ángel Soriano

Todavía hay quienes preguntan al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador de qué vive. Al respecto, Jaime Rodríguez “El Bronco”, precandidato independiente a la Presidencia de la República, le envió un mensaje al abanderado de Morena: si renuncia a las prerrogativas que recibe del Estado mexicano, se suma a su campaña.

Partidos y candidatos reciben vastos subsidios para su actividad política, de lo contrario no habría tantos aspirantes a puestos de elección popular. Hay quienes se exhiben en orgías de alcohol con fajos de billetes en las manos en franco desprecio a “los jodidos” que están al margen de esa actividad y que no gozan de los privilegios que otorga la ley. Rodríguez señala que los candidatos independientes no se pelearán como ocurre con Meade, Anaya y AMLO, y que llegarán a buen acuerdo para continuar en su actividad proselitista.

Cuando menos habrá que esperar que, quien resulte vencedor en los comicios del 1 de julio, promueva reformas para que, partidos y candidatos, vivan de las cuotas y aportaciones de sus simpatizantes y dejen de ser una excesiva carga para los contribuyentes al erario nacional.

TURBULENCIAS

Benefician a pescadores veracruzanos

La alcaldesa electa de Tamiahua, Veracruz, Citlali Medellín Careaga, realizó exitosas gestiones ante el Comisionado Nacional de Pesca de la Sagarpa, Mario Aguilar, para beneficiar a más de mil familias de pescadores para que los pagos por concepto de permisos y concesiones, los asuma el Ayuntamiento y se les libere de esa responsabilidad. En las gestiones participaron los dirigentes de las cooperativas de pescadores Albertico Rivera del Ángel y Fernando Arán, el diputado Jorge Caballo y el director de Administración Pesquera, Ángel E. Soriano Ibarra, con lo cual se logró devolverle la tranquilidad a los pescadores al verse beneficiados con estas facilidades…En la “Presentación de la Constitución para las Niñas y los Niños”, en San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, dijo que la principal obligación que tenemos como mexicanos es respetar valores y derechos plasmados en la Carta Magna y las autoridades garantizarles sus derechos a todos los ciudadanos y resaltó que esa norma fundamental plasma los derechos de los infantes a recibir educación pública y gratuita, creer en la religión que deseen y dedicarse a lo que consideren más conveniente. “Pueden elegir ser doctores, abogados, maestros, sacerdotes, políticos y, por qué no diputadas o diputados”…Personal debidamente identificado, con camisas rotuladas y gafete, vigilan y supervisan el reemplacamiento a través de las secretarías de Finanzas y Vialidad de Oaxaca y realizan una encuesta que aplican al usuario que así lo desea, para valorar la calidad de los trámites y servicios realizados en ese espacio, para en caso necesario hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes para las mejoras respectivas…El alcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, dará a conocer hoy las novedades y calendario de actividades de los tradicionales “Martes de Brujas” que se realizan anualmente en el municipio y en los cuales se muestra la riqueza cultural y talento de sus habitantes…

