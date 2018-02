Del #YoMero al #YaMero

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Supongo que, en alguna sala de juntas alguien propuso ese “hasthtag” para la campaña de José Antonio Meade, quizá les pareció que simplificar el discurso del candidato lo acercaría más a la masa y sobre todo, a la gente joven que ha vivido esta administración llena de incumplimientos.

En el cierre de pre campañas, el #yomero se ha convertido en un #yamero, es decir, con todo lo que se ha hecho desde el seno del PRI, aún no se logra posicionar al candidato Meade.

Ahora bien, debemos ser claros, no se trata del desprestigio del candidato. José Antonio Meade es un tipo preparado, actuó con omisión en diversos casos de corrupción pero no ha estado envuelto en ninguno de los escándalos ni en este sexenio ni en el anterior.

El problema no es Meade, el problema es lo que representa, el problema es el PRI.

Quieren con audacia separar a Meade del PRI y del presidente Peña Nieto, al mismo tiempo que necesitan que la gente vote por el PRI.

Quien ha fallado a la ciudadanía es el PRI en su conjunto, quien no cumplió las expectativas fue el PRI, quien cayó recurrentemente en escándalos de corrupción en esta última administración —a nivel federal, estatal y municipal— fue el PRI.

No es casual que estén en el tercer lugar de las preferencias electorales en las encuestas en el cierre de pre campañas.

Mientras al interior del PRI no reconozcan sus yerros, no salgan a disculparse públicamente por sus corruptelas y la justicia mexicana no caiga sobre los excesos en esta administración, muy dificilmente la gente creerá en el PRI y por consecuencia, en Meade.

Los priístas no quieren reconocer que están cargando a José Antonio Meade, el peso de la ineptitud y la corrupción.

El problema no es Meade, el problema es el PRI, por eso estan del #YoMero al #YaMero.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197