Ale Mendoza estrena su nuevo sencillo “Tómate un trago”

Continúa su éxito ascendente en México, tras lanzar “En mi cama”, al lado de Justin Quiles; ahora estrena su nuevo material

Asael Grande

El artista guatemalteco, Ale Mendoza, continúa su éxito ascendente en México, tras lanzar “En mi cama”, al lado de Justin Quiles; ahora, estrena su nuevo sencillo “Tómate un trago”, del cual platicó al respecto con DIARIOIMAGEN.

“Me han recibido muy bien en México, llevo seis meses viviendo aquí, ha sido una gran experiencia en mi vida, y en mi carrera, es un país muy grande que requiere bastante trabajo, esfuerzo, disciplina, hemos estado trabajando en diferentes medios, en varias ciudades, que me han dado la oportunidad, y estoy viendo la respuesta de la gente, y sé que me faltan muchas cosas por hacer, y este año viene bastante música, unos videos, este año lanzo dos sencillos: ‘Tómate un trago’, que se desprende de mi tercer material discográfico, que se va a llamar ‘Progresivo’, y el sencillo es parte de los temas de este disco que saldrá este año, lo lancé iniciando el año, es un tema que le ha ido bien, grabamos el video aquí en la Ciudad de México, con un video que habla de tomarse un trago, ‘yo lo pago, después culpamos al alcohol del delito que pasará entre tú y yo’, así que es un tema fácil, pegajoso, reggaetón, sin caer en lo vulgar, habla algo sensual, y ahora acabo de lanzar mi más reciente sencillo, con el que le estoy apostando este año toda la energía, se llama ‘Está pa’mí’, es featuring con Lary Over, un artista de la disquera de Farruco, el tema ya cuenta con dos millones y medio de views en una semana y media, y suena mucho en las redes sociales, en fin, han pasado muchas cosas buenas con el tema, porque creo que algo bastante interesante se va a disparar”, señaló.

Consolidado ya en México y Centroamérica como la máxima opción del género urbano, Ale Mendoza es una estrella guatemalteca, que cuenta con números increíbles en sus abultadas redes sociales, ubicándolo como el cantante con mayores y mejores números en la actualidad musical de todo Guatemala y en el artista más fuerte e importante de todos los de esta generación en su país: “serán doce temas de mi nuevo disco, entre featurings, y originales mías como solista, eso va a salir este año, estoy lanzando estos dos sencillos, quizá lanzaré dos más y el disco, ahora he hecho varios shows, estuve en la Arena Ciudad de México, me fue muy bien, un foro impresionante, se sintió mucho la energía, el 2 de marzo estaré con Baby Rasta y Gringo, en Tlatelolco; luego el 22 de abril estaré con Arcángel en en el Palacio de los Deportes”, adelantó Mendoza, cuyo ascenso a la cumbre ha sido meteórico y es así que se encuentra lanzando su nuevo sencillo titulado “Tómate un trago”, que cuenta con un videoclip oficial grabado íntegramente en México. El director, Jefferson Correa, de REC Films Panamá fue el encargado del video en el cual se escogieron reconocidas áreas de la Ciudad de México.

“Tómate un trago” se desprende del tercer trabajo discográfico de Ale Mendoza, compuesto por Javier Rivera (Andier The Producer) y Alejandro Mendoza Castillo. Se grabó en Panamá en los estudios Free Zone Music y la producción del sencillo estuvo a cargo de Andier The Producer y ObyThe1. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. En unas cuantas horas, su video ha ido escalando por miles las vistas del video y sigue cosechando números que no hacen sino confirmar su vigencia y su calidad como intérprete, al mismo que afianza los numerosos seguidores que ya lo buscan y esperan en todo el hemisferio. El videoclip oficial está disponible en el canal oficial de YouTube de Ale Mendoza.