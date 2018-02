¿Elba no cumplió el acuerdo con Osorio?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Lo mejor es decir siempre la verdad, a no ser que seas un estupendo mentiroso

Jerome Klapka Jerome (1858-1927) Humorista inglés

Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, se desestimó la influencia de Elba Esther Gordillo, como cabeza de un movimiento que puede inclinar la balanza electoral y política del país entero. Se protegió a Carlos Romero Deschamps, líder petrolero, por la disciplina que demuestra al presidente en turno. Sin embargo, Elba, por la esencia propia del sindicato que encabeza, es más beligerante. Hoy, al final del sexenio demuestra maestría en el manejo político y, como se menciona en círculos políticos, el motivo por el cual cayó de la gracia de los priístas (independientemente de su cercanía al panista Felipe Calderón) fue por reunirse con Andrés Manuel López Obrador para ofrecerle la estructura del magisterio para cuidar las casillas electorales en el proceso federal del 2012 y ahora en el 2018. Aunque no se sabe bien a bien lo que respondió El Peje, es muy claro que no fue despreciada. Al paso del tiempo, varios años que pasó en la cárcel por razones políticas más que por corrupción, ya que de lo contrario muchos de los líderes sindicales estarían bajo sombra, sembró en su corazón tal rencor contra el gobierno de Peña Nieto. También en círculos magisteriales se mencionó que durante más de un año el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación, negoció la lealtad de Elba Esther, a cambio de purgar su condena en su departamento en la lujosa avenida Campos Elíseos, de Polanco. El acuerdo, obviamente, se desconoce, pero el resultado fue que la maestra fuera enviada a su casa. Sin embargo, al mismo tiempo, y en forma abierta, su nieto René Fijiwara y su yerno, Fernando González, se reunieran públicamente para ofrecer su apoyo a López Obrador, obviamente a cambio de su benevolencia. ¿Elba traicionó los acuerdos de Bucareli? Ahora, la pretenden aislar, pero ¿cómo lo lograrán desde un juzgado?

PODEROSOS CABALLEROS: Ricardo Anaya, el precandidato del PAN-PRD (Frente) a la Presidencia, o finge o miente. La Secretaría de Gobernación, que encabeza Alfonso Navarrete Prida, informó a los aspirantes presidenciales y de los candidatos a puestos de elección popular en algunas entidades conflictivas, que un equipo mínimo los acompañaría en sus recorridos. Estos, independientemente de los “escoltas” del Estado Mayor Presidencial, que tienen la responsabilidad de cuidarlos ante un eventual cualquier atentado. El Cisen en México, no es un sistema de espionaje; simplemente es un mecanismo de información para el gobierno federal. Anaya se alarmó porque lo seguían, aunque lo sabía perfectamente ya que estaba informado. Realmente, si lo acompañan, debería hasta proporcionarle información. Si hubiera algo que ocultar, entonces sí tiene de qué preocuparse. Hacer cosas en lo oscurito es inmoral. Si quiere algún político manejar el dinero del presupuesto, producto de nuestro esfuerzo fiscal, entonces que sea totalmente transparente. Ni tiene vida social, ni privada. Su comportamiento público y privado debe ser excepcional. Si se niegan a aceptar la protección del Estado Mayor Presidencial, están en su derecho. Pero que se les investigue hasta su estado de salud, es lo mínimo que pueden hacer desde Meade, AMLO, Anaya, Ríos Piter, Margarita y Jaime Rodríguez. Si no les gusta, pues que renuncien a sus candidaturas. El escrutinio deberá ser ¡total! Por el momento, en caso que AMLO gane las elecciones prometió desaparecer ese organismo. Así no tendrá información política y social, para el análisis y para adelantarse a los hechos. No se trata de espiar, sino de analizar. En México no hay espías al estilo James Bond. Esas son pesadillas de quienes sufren delirios de persecución gubernamental. Si hay quienes vigilan a políticos, periodistas y otros entes políticos y sociales no son los del Cisen, son hasta empresas privadas. Que se investiguen a los políticos corruptos, a quienes delinquen y a los que pueden dañar a la sociedad; la comunidad no debe estar en la mira de los políticos. No sean cándidos. *** La fábrica de bicicletas, Grupo Mercurio, bajo el liderazgo de César Ramos, construirá una nueva planta en San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras. Así pretende incrementar su producción un 10% para surtir de bicicletas al mercado nacional y de exportación, principalmente Estados Unidos. En esa planta, Grupo Mercurio invirtió 200 millones de pesos, donde fabricará componentes de bicicletas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El feudo de Alberto Bailleres, Industrias Peñoles, bajo la dirección de Fernando Alanís, pretende abastecer de electricidad en varios estados, con tres parques eólicos. Actualmente el 53% de la energía con la que opera proviene de fuentes renovables y sumará otros 2 parques. Uno en Tamaulipas, otro en Coahuila y uno más en Oaxaca.

