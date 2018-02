Control de armas

Ángel Soriano

Tras el tiroteo número 18 en Estados Unidos, el presidente Donald Trump rechaza discutir el tema del control de armas, no obstante que él mismo reconoce que el problema de salud mental en su país es grave. Salud mental, que los mismos sicólogos afirman que carece, combinado con el uso sin control de todo tipo de armas, es ya grave en la Unión Americana.

Cuántas muertes más y cuanto dolor más deberá sufrir, no sólo la sociedad estadunidense, sino el mundo entero ante el descontrol en la mayor potencia del mundo que, inestable, ve una amenaza para la seguridad mundial si es que a nivel interno no pueden gobernarse. No es posible seguir aceptando la presencia de adolescentes enfermos en las escuelas.

Trump ha sido ya rechazado por sus mismos discursos repetidos sin enfrentar la realidad misma. La seguridad de los escolares y de sus familias debe ser primero, antes que los poderosos intereses de los fabricantes de armas que, a nivel mundial, hacen grandes negocios obteniendo utilidades sobre las muertes de miles de ciudadanos.

México demanda también un mayor control de las armas que, de manera ilegal, cruzan la frontera y han convertido el territorio nacional en un campo de batalla. Las 17 muertes en el colegio de Marjoye Stoneman Douglas, al norte de Florida, debe llamar a la reflexión y obligar a las autoridades norteamericanas a tomar medidas adecuadas para evitar nuevos hechos lamentables como éste.

TURBULENCIAS

Cargos públicos, intereses privados

Con la renuncia de Raúl Bolaños Cacho Cué a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, donde disponía de un presupuesto de 17,000 mdp, se confirma que los funcionarios tienen más intereses personales que compromisos con el pueblo; la feria de las renuncias para postularse a otros cargos continúa para consolidar un equipo político que pretende continuar en el poder más allá de estos seis años que serán insuficientes para acumular la fortuna que ambicionan…El alcalde de Sola de Vega, Daniel Quiroz Ramírez, aprovechó el 14 de febrero para congraciarse con los trabajadores en paro del hospital de la zona, a quienes había amenazado con despedirlos sino volvían a sus labores. Llegó con regalos a disculparse con motivo del Día de la Amistad…Del 19 al 20 de febrero se realizará, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, con la participación de George J. Furey, Q.C., presidente de la Cámara de Senadores de Canadá y Geoff Regan, P.C., M.P. presidente de la Cámara de los Comunes, además de una delegación de ocho legisladores canadienses. La delegación mexicana estará conformada por representantes de la Cámara de Diputados y del Senado…El lamentable accidente de la abanderada presidencial indígena Marichuy, en Baja California Sur, demuestra porqué el Estado mexicano está obligado a dar seguimiento a las figuras públicas y el mismo titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, se encargó de informar que el equipo de Ricardo Anaya Cortés estaba informado de la presencia de los agentes del Cisen, de quienes todo mundo conoce sus actividades. Anaya demostró también como aprovecha cualquier oportunidad para figurar en los medios, aun cuando ese tipo de actividades está regulada por la ley, no es nada clandestino, señaló Navarrete Prida, aun cuando ni los mismos agentes informaron del incidente con el queretano. ¿La ineficiencia de quién es?

