López Obrador defiende candidatura de “Napito”

Asegura que se trata de un acto de justicia

“Es un perseguido por el régimen y se confrontó con los de mero arriba”

José Luis Montañez

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición “Juntos Haremos Historia”, defendió la candidatura plurinominal de Napoleón Gómez Urrutia al Senado y aseguró “es un perseguido por el régimen”.

El tabasqueño negó que el líder minero haya ofrecido votos para Morena, ni tampoco pretenden darle fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado, sino que busca la reconciliación y buscar la unidad para sacar adelante al país.

Luego de reunirse con militantes de Morena en Campeche, López Obrador consideró que la postulación del dirigente sindical, acusado de desvío de recursos, es un “acto de justicia”.

“Se confrontó con los de mero arriba, los machuchones y como ellos son los que dominan en el país, lo expulsaron y ahora nosotros en un acto de justicia, que quede claro, yo estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se usan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso, ésta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar.

“No es por fuero, es por justicia, es buscar la reconciliación, es lo mismo que estamos haciendo en el caso del magisterio, tenemos que unirnos todos”, aseveró. “A nuestros adversarios no les gusta, yo les diría a los que persiguieron y siguen en contra de Napoleón que se serenen, que se tranquilicen, que va a regresar Napoleón, y se va a buscar en ese caso, y en todos los casos, la reconciliación, ya basta de pleitos y de confrontación, tenemos que unirnos los mexicanos”.

En Ciudad del Carmen, el tres veces candidato dijo que la percepción sobre el secretario general del Sindicato Minero es equivocada. “¿Qué fue lo que pasó con Napoleón? Como lo que le hicieron a Nestora o a los maestros del movimiento democrático, los estigmatizan, los satanizan”.

“Estamos en las encuestas muy bien, podríamos cerrarnos y decir ya no necesitamos a nadie, pero no, mujeres y hombres de buena voluntad que quieran unirse a la causa tienen las puertas abiertas.

El candidato presidencial de Morena convocó a Germán Larrea, director Ejecutivo de Grupo México; a Alberto Bailléres, presidente del Grupo Bal, y al empresario Carlos Slim, para que hagan un acuerdo para sacar adelante al país.

“Con todo respeto le digo a Germán Larrea, de la minera México, de Grupo México, que vamos a buscar con él, con Bailléres, con Slim, un acuerdo para sacar adelante al país, que los convoco a que juntos, sin pleitos, sin rencores, se logre la unidad para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que se ha metido, entonces necesitamos de la unidad”.

Sobre la inclusión de Germán Martínez, ex presidente nacional del PAN, detalló que es un abogado muy inteligente.

“Ya el PAN no tiene cuadros con ese nivel, el mejor que tenían ahora decide participar con nosotros”, aseveró.

“A mí me criticó muchísimo, como otros, pero yo sí creo en el perdón. Yo sí creo en el perdón, olvido no, perdón sí”.