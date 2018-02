José Madero anuncia “Alba” entre “Ébano y marfil”

El cantautor anuncia nuevo disco para el 16 de marzo y un show en vivo el 14 de abril en el Pepsi Center

Arturo Arellano

Luego de superar polémicas y arrastrar el peso del nombre de su ex banda, José Madero comienza a consolidarse como cantautor de manera individual y de esta manera presenta su tercer material discográfico como solista, denominado “Alba”, el cual se podrá escuchar y descargar en plataformas digitales a partir del 16 de marzo, mientras que en formato físico se podrá adquirir de manera exclusiva durante su presentación el 14 de abril en el Pepsi Center, a donde llevará un concierto excepcional, bajo el concepto “Ébano y marfil”. Cabe destacar que además de poder adquirir el disco en este show, éste vendrá autografiado de puño y letra de parte del cantante.

En conferencia de prensa, Madero detalló: “Mi nuevo disco es un regalo para los fans, está dedicado a la nostalgia, ya tengo 37 años, vivo mucho de mis recuerdos y yo creo que eso está mal, la señora nostalgia es una mentirosa, no te deja disfrutar el momento, de modo que quiero ir hacia delante y ‘Alba’ es el amanecer, el abrir los ojos de que el pasado ya quedó atrás, que hay que vivir el presente para disfrutar el futuro. Es por ello que este disco es un regalo, uno que no estaba pensado para ser un disco, no habrá sencillos, ni mucha promoción, yo seguiré trabajando incluso con la gira de mi disco anterior ‘Noche’, aquí la idea era darle a los fans algo nuevo”.

Sobre el concierto en el Pepsi Center, adelanta que “tocaré todas mis canciones como solista, desde ‘Carmesí’ y ‘Noche’, hasta ‘Alba’, todos completos, yo creo que nunca lo voy a volver a hacer, por eso es una presentación única e irrepetible. A la par ese día se estará vendiendo por unica ocasión en formato físico el disco de ‘Alba’, sera un objeto coleccionable y sólo para quienes asistan al concierto, así lo platicamos con la disquera y me han apoyado en este capricho, que de hecho iba a ser aún más insólito. En un principio la idea era poner el disco en plataformas digitales de una noche a otra, que les llegara una notificación a quienes me siguen, diciendo que hay un nuevo disco, sin embargo, la disquera decidió que se hiciera de este modo”.

Lo mismo, destaca que sigue en pie de lucha por hacerse de un nombre importante dentro del rock nacional. “Necesito seguir creciendo y eso implica esfuerzo de muchas personas, porque José Madero todavía no es un nombre reconocido y tengo que hacer que ese nombre sea grande por sí solo, sin ninguna especie de referencia o escándalo de mi pasado.

Panda es un nombre muy grande y José Madero no lo es, tengo que se guir trabajando porque lo sea”. Y en ese mismo tenor refiere: “Ojalá la gente pronto empiece a escuchar mi nombre y le venga a la cabeza una rola o un disco, que no digan ‘es el güey que se limpió el beso’. Siempre he sido alguien que tiene miedo de ser el centro de atención y quizá por ello he tenido errores o malas decisiones, pero ahora entiendo que ser solista es estar en medio y tengo que hablar, enfrentar a mi público de otra manera, me ha costado adaptarme, ya que con Panda no tenía la obligación de hablar, sólo ers un miembro más”. El show en Pepsi Center WTC, se efectuará el 14 de abril y los boletos ya están disponibles.