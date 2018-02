Regresa “Pequeños gigantes” a la TV

El programa estará bajo la producción de Rubén Galindo y se estrena el 25 de febrero por las estrellas

Asael Grande

“Pequeños gigantes”, el formato que le ha dado la vuelta al mundo y que se ha convertido en la indiscutible referencia internacional de los programas de talento infantil, tras liderar el primetime en México y marcando tendencia en 15 países, entre ellos: España, Polonia, Ucrania, Vietnam, Hungría, Portugal, Italia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y en el 2017 Estados Unidos, regresa bajo la producción de Rubén Galindo, el 25 de febrero por las estrellas, y de nueva cuenta con la conducción de Galilea Montijo, quien en sus dos temporadas anteriores (2011 y 2012) marcó historia junto al inolvidable elenco infantil: “en este foro 2 de Televisa, hace siete años, en 2011 nació “Pequeños gigantes”, un formato que como mexicanos nos debe hacer sentir muy orgullosos, porque le dio la vuelta al mundo, un formato que se ha hecho en más de 15 países, que provocó un despertar en la conciencia de las televisoras, tanto en Europa, como en Estados Unidos, y gracias a esta idea mexicana, se le devolvió el espacio de primetime al talento de todos los niños, en esta ocasión, Televisa y Univisión unen esfuerzos, para llevar a todas las pantallas de México, y Estados Unidos, el talento de los niños para demostrar lo que los latinos somos capaces de hacer”, dijo el productor ejecutivo de “Pequeños gigantes”, Rubén Galindo, durante la presentación oficial, que es una competencia de talento entre seis escuadrones, cada uno integrado por cuatro niños de entre 4 y 13 años, de los cuales el menor es el capitán, dos más forman la pareja de baile y el miembro restante tiene el rol de cantante, donde los miembros de los escuadrones se presentan en pruebas semanales de canto, baile y carisma, con el fin de obtener las mejores calificaciones para su equipo.

Durante 10 galas, los escuadrones serán evaluados por 6 miembros del jurado: Nacho (vocalista del dueto Chino y Nacho), Ariel Miramontes “Albertano”, Manuel “El Flaco Ibáñez”, Adrián Di Monte, Bianca Marroquín y José Guadalupe Esparza (vocalista de la agrupación Bronco), quienes otorgarán puntajes de 0 a 10, para calificar a los equipos: “me cayó de sorpresa la invitación a este proyecto tan interesante, creo que me sacaron un poco de mi hábitat musical, mi experiencia como cantante es lo que voy a aportar en “Pequeños gigantes”, con niños maravillosos, yo no soy cantante de estudio, yo no leo música, pero puedo detectar una afinación, una buena interpretación, puedo pedir un mensaje corporal, que es lo que he venido haciendo en toda mi carrera durante 37 años, y es mi única herramienta de trabajo que tengo”, dijo el integrante del grupo Bronco, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Cada tres semanas, los escuadrones que tengan las calificaciones más bajas quedarán sentenciados y tendrán que esforzarse para evitar ser eliminados. Sólo los escuadrones sentenciados se someterán a la votación del público a través de la app las estrellas; los tres mejores llegarán a la final y uno logrará coronarse como el escuadrón ganador.