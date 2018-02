Los Secretos Mágicos, de Kala Ruiz

En la ruta de las letras

Patricia Correa

¡Más de 50 sencillos rituales mágicos que mejorarán tu vida!

En más de 50 sencillos rituales mágicos que mejorarán tu vida, Kala, “la astróloga y tarotista de las estrellas”, revela en Secretos Mágicos, Los rituales más poderosos para mejorar tu vida (Diana, 2018), sus rituales de magia blanca más poderosos para encontrar el amor verdadero, conservar el trabajo o aumentar las ventas de tu negocio, alejar a tus enemigos y ahuyentar las enfermedades. Sin salir de casa y con ingredientes fáciles de conseguir –velas, plantas y especias–, podrás crear tus propios amuletos de la suerte, realizar limpias energéticas, resolver conflictos familiares y de pareja y derramar abundancia en tu hogar. El periodista Asael Grande de DIARIO IMAGEN platicó con Kala Ruiz:

– ¿Cómo surge la idea de hacer escribir Secretos Mágicos Los rituales más poderosos para mejorar tu vida?

“Fue idea de la editorial Planeta, que me propuso escribir este libro, para que entrara con el año 2018, un año difícil para el planeta, y sabían que iba a tener muy buena acogida con el tema y en el público; yo me dedico al tarot, y a asuntos y menesteres esotéricos desde hace más de cuarenta años, y entonces algunas cosas las tenías recopiladas, digamos que las recetas mágicas no es algo que tú te puedas inventar, no es algo que va naciendo de los alquimistas antiguos, de nuestras abuelas sanadoras, que se dedicaban a esto, entonces fui recopilando lo mejor, y lo que he visto que en mi vida me ha funcionado, de todas las tradiciones, de la maya, de la tolteca”.

– ¿Qué es un ritual?

“Nuestros ancestros siempre han hecho rituales para agradecer la cosecha, o para pedirle al mar, o para que no falte la lluvia, entonces las primeras expresiones fueron alrededor de un círculo, porque no había fuego, luego ya se hacían rituales junto al fuego, es como poner tu atención e intención para que algo suceda, los elementos son sensibles al deseo humano, todos estamos hechos de lo mismo, el sol, la luna, entonces, entendiendo esa naturaleza, se puede cambiar la alquimia de las cosas, y transformarla en otra cosa”.

– ¿Cómo reinventarnos en estos nuevos tiempos tan complicados”

“La metafísica nos dice que ‘eres lo que piensas’, lo que aprendes, las enseñanzas de Cristo, también, como todo es energía, hay gente que está viviendo en el infierno mismo, pero hay gente que está viviendo en el cielo mismo, todo aquí en el Planeta Tierra, todo de pende de qué es lo que se vive”.

– ¿A quién va dirigido Secretos Mágicos?

“Va dirigido a todos los que tienen un anhelo de mejorar, a todos los que necesitan una herramienta más para salir de sus limitaciones, a aquellos que quieren mejorar en cualquier aspecto de su vida, y que son unos buscadores de la verdad y del conocimiento”.

Con Secretos Mágicos, Los rituales más poderosos para mejorar tu vida, conseguirás tus objetivos y obtendrás sorprendentes resultados, entrarás en armonía con el universo, aprenderás a liberarte del peso ajeno y a perdonar. ¡Tu alma se sentirá en calma y todo lo que desees se hará realidad!

