Arturo Arellano

El festival de música electrónica más grande de México, el Electric Daisy Carnival (EDC) México 2018, se celebró con éxito este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a donde acudieron según los organizadores 230 mil personas, durante los dos días en que se realizó, mismos que tuvieron a bien difrutar de las actuaciones de DJ`s, como como Tiesto, Vini Vici, Deadmau5, Marshmello, Flosstradamus, Illenium, Eric Prydz, entre muchos más, repartidos en ocho escenarios a lo largo del autódromo, en el que además desfilaron miles de personajes que le dieron color a esta fiesta.

Todo arrancó el sábado a muy temprana hora, cuando miles de fanáticos ingresaban al lugar por la curva cuatro, pasando por un filtro, en el que los responsables del cuidado de las personas se aseguraban de que nadie ingresara bebidas o estupefacientes, armas y demás objetos no permitidos, para lograr una gran fiesta.

En el interior, los asistentes tenían además de la gran oferta musical, otras opciones de entretenimiento, como juegos mecánicos de feria y las diferentes activaciones de los patrocinadores que todo el tiempo fueron espléndidos, obsequiando regalos a los participantes de sus juegos.

Lo mismo, se colocó una estación de carritos chocones, sillas voladoras y juegos de azar, donde lo único lamentable eran las grandes filas que se debían recorrer para poder participar, no obstante, la gente fue paciente y se permitió sólo disfrutar burbuja que se colocó y donde las personas podían gozar la frescura de la naturaleza y de la sombra, lo anterior, muy cerca del “Raining stars”, un laberinto de hojas tornasol, donde los jóvenes aprovecharon para tomarse una selfie. En otro espacio destacó la colocación de un pequeño avión donde la gente podía subir y lanzarse hacia un inflable, para dejarlo como recuerdo en un video y posteriormente disfrutarlo en la barra de mixología, que servía distintos cocteles.

La parte musical arrancó a las 14:00 horas en el escenario prncipal, Kinetic Fields con Ghetto Kids, que se encargaron de empezar a poner a tono a los presentes con sus mezclas y estilos de fusión musical detrás del tornamesa. A la par hacían lo suyo en otros escenarios Jy Silva, Paulor, Loojan, Brajuda, Ricardo Reyna y Hot Shakes, todos con la misma misión, la de encender el motor de este EDC 2018, que vendría cargado de grandes estrellas, mucho baile y paz, además de empatía con el mundo y la naturaleza, empezando porque era la misma figura gigante e imponente de Gaia con los brazos abiertos, la que daba la bienvenida al gran escenario de esta fiesta, que sin duda empezó con todo.

Mientras tanto, entre la gente desfilaban personajes que parecín salir de mundos fantásticos, como unicornios, hadas, bailarinas, mariposas, personajes míticos, como minotauros, hermosas chicas mitad humano y mitad bestia, que con su presencia robaban la mirada de todos, demostrando con esto una unión y muestra de que no importa de que mundo seas, la música siempre será un punto en común para unir a las personas.

Demostraron lo suyo en los diferentes escenarios DJ`s como Bruno Martini, Baggi, Cristoph, Ofenbach, Syruz 7, Alan Rosales, El Cártel, Alan Salomón, Víctor Porfidio y otros, todos dentro de diferentes propuestas y vertientes de la música electrónica, como dubstep, house, electrotrans, psicotrans, bass, hardcore, hip hop, entre otros y con ello poner a bailar a las miles de personas que entre bebidas, sudor y colores se dejaban llevar por las mezclas de cada uno de los artistas.

Los estelares llegaron en los diferentes escenarios, con artistas, como Vini Vici, Jauz, Kill The Noise, Sinego, hasta llegar al gran cierre del primer día de Festival con Tiesto, una leyenda viva de este tipo de música y arribó al escenario Kinetic Field para hacer una tremenda fiesta, deleitando a todos con canciones clásicas de sus inicios y hasta llegar a lo más reciente. Entre las más ovacionadas se encontró “Adagio for strings”, que fue enmarcada por luces, efectos y pirotecnia, que hacía de este gran escenario algo espectacular e inimaginable.

Para el domingo, la fiesta comenzó con Jessica Audfried, The Cool Cats, Ivan Dola, César Mannix, Noxxville y otros que tenían la difícil tarea de superar lo logrado por sus colegas un día antes, cosa que no era sencilla, pero tampoco imposible, así que cada uno de ellos dejó lo mejor de sus repertorios en el escenario, deleitando a los miles de fanáticos que llegaron desde temprano, para como bien dicen “rifarse” más de 12 horas de fiesta continua, entre bellas mujeres, caballeros sin camiseta, personajes fantásticos y todos con el mismo deseo, el de pasarla bien.

Acto seguido subieron en los diferentes escenarios otros locos por la electrónica, como Goldfish en Kinetic Field, que reunió a miles de personas, aplaudiendo y ovacionando cada uno de sus movimientos en la tornamesa, a la par que en otros espacios se desbordaba la música de Parker, Kikeone, Nemezis, Losh y más.

Hasta llegar a los platos fuertes como es el caso de Criminal Sounds, Gaminow, Bonhaus, Zombies in Miami, Bright Lights, Adam Beyer, Flostradamus, Marshmello y uno de los personajes más esperados de este año, Deadmau5, quien con su enorme cabeza de ratón brillante a doc con la noche, subió al escenario para enloquecer a miles con diferentes fusiones y mezclas musicales, incluso aún cuando su show no estuvo en el escenario principal sino en el Circuit Grounds. En tanto, el hombre con cabeza de malvavisco marshmello, hizo lo suyo en el escenario Kinetic Field, con temas como “Feel so close”, “Sweet nothing”, “This is what you came for”, originales de Calvin Harris, y en algun momento volver locos a todos con “Suavemente”, de Elvis Crespo. A su vez el trío Above & Beyond destacó con una ola de ritmo y colores, enloqueciendo a todos y llevando uncluso a algunos a la emfermería, pues luego de la gran jornada de baile, el cansancio terminaba por vencer a algunos, víctimas de sus propios instintos.