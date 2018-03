“Acceso grupero” se estrena por Bandamax

El programa pondrá al descubierto la vida de los artistas más importantes del regional mexicano, detrás de los escenarios

Arturo Arellano

“Acceso grupero” se estrena el lunes 12 de marzo a través de Bandamax, con la conducción de la guapa Ingrid Lazper, quien tendrá cada semana a un invitado especial para poner su vida bajo los escenarios al descubierto.

El primero de ellos será el cantante Simón León, que actualmente se encuentra promocionando su sencillo “Son mis vicios”, con el que apadrinará este programa y hará pasar un extraordinario momento a los televidentes. Básicamente, éste eserá un espacio para conocer a los artistas a profundidad.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Ingrid Lazper y Simón León adelantaron más detalles al respecto. De entrada, el cantante dijo: “aquí la gente verá que es lo que haces en tu vida normal, porque generalmente ni en redes sociales se ve la verdad, siempre se pone la parte bonita o maquillada, para que se vea padre, pero aquí nos mostramos tal cual somos, cuando comes, despiertas, desayunas y este programa lo tendrá todo al descubierto. Estarán desde los artistas más importantes del regional mexicano, hasta los que vamos empezando, por ello, yo estoy muy agradecido con Bandamax, de que me hayan dado la oportunidad de estar en el primer programa, me emociona y daré lo mejor de mí”.

Ingrid agregó: “como en Televisa, a Bandamax también nos ha tocado cambiar, pero creo que todos esos cambios son para bien, para renovarnos, llegar a más audiencias y ofrecer contenidos que la gente realmente quiera ver. “Acceso grupero” es un reality, vamos a mostrar el Live Style de los artistas del regional mexicano, acercaremos al artista a su público.

Además de este programa de estreno, Ingrid platicó: “tendremos otro programa a cargo de Belinda Urías y el Zorro Fresa, ‘Vámonos más recio’, un espacio de musicales, entrevistas y sobre todo con la frescura de los conductores que hacen una dupla espectacular.

El Zorro era nuestra voz institucional y ahora se une a la parrilla de conductores, es un chavo con mucha experiencia, locutor en la ‘Ke Buena’, nuestra estación hermana de regional mexicano, de modo que tiene mucho conocimiento del género”. Lo mismo seguirán las transmisiones de “Xe Bandamax” con Marile, pero visualmente diferente y con una nueva escenografía, siendo el mismo caso que Israel Jaitovich con su programa “La cantina del Tunco Maclovio”.

“Yo sigo con mi noticiero ‘Notibanda’, con el mismo formato informativo, pero ahora a las 16:00 horas. Seguimos con ‘Sesiones’, que son musicales instrumentales, más acústicas y bohemias, los domingos en la noche, donde además hago entrevistas que son el hilo conductor para descubrir la trayectoria y momentos importantes en la carrera de esos artistas”.

Por otra parte, también nos platicó de “Yo mero”, un programa en el que explica. “Los conductores no somos nosotros, sino los artistas, va el artista, el presenta los videos, vive una experiencia diferente y la gente asi lo conoce en una faceta diferente a la que no están acostumbrados”.

Ingrid destaca que “como canal debemos estar abiertos a todo tipo de propuestas, nuevas y consolidadas, porque sino llega un punto en el que te autolimitas. Hay que apoyar a las nuevas generacioes, que son las que harán que el género siga vivo, son refrescantes, en el caso de Simón, que será nuestro padrino en el nuevo programa, es un chavo talentoso, que merece que la gente lo conozca”, a lo que Simón añadió, “bien pudieron poner para el estreno a una persona con más años de trayectoria y garantizar el raiting, pero apostaron a los nuevos talentos, a nosotros nos toca hacer música con más calidad y comprometernos”. En tanto, aprovechó para invitar a la gente a escuchar “Son mis vicios”, nuevo corte de su más recente disco, ya disponible en plataformas digitales.

Con esta nueva etapa de Bandamax, continúa el ranking de “Las más picudas” y “P’a mis redes”, conducido por las hermosas gemelas Melina y Melissa, mientras que el estreno de “Acceso grupero” será este lunes 12 de marzo a las 22:00 horas.