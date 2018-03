Los idus de marzo mexicanos

Francisco Rodríguez

Los idus de marzo, el término cronológico por excelencia para dar vuelo a la imaginación, se apuntan precisamente en estos días. Las lunas vacías del mes desprotegen al humano, atizan la imaginación. Muchas veces descubren la fragilidad, y otras tantas refuerzan el implacable atropello de la vida por parte de los amantes de la violencia.

Desde el Oráculo de Delfos, agoreros, lectores de las calendas, intérpretes del futuro y de la fortuna, intérpretes del cielo, señalan las lunas de marzo como propicias para los augurios. Nunca les ha faltado razón, aunque conciencias lúcidas advierten que sólo se trata de un término romántico que insta a tomar soluciones no definitivas.

El sinónimo se recoge porque durante este tiempo, en el año 44 A.C. fue asesinado Julio César e incluso algunos autores cuentan que un adivino ciego lo abordó en la calle y le dijo: “guárdate de los idus de marzo”, aterrorizando a Calpurnia, la esposa, pero no al César que siempre caminaba sin una escolta mínima.

El César, el mismo que llegó a decir que prefería ser la cabeza de una aldea que el segundo en Roma y que no sólo era igual o peor que cualquier ser humano, pero que aventajaba a todos en su obediencia lacayuna y en la crueldad para masacrar a los demás, el que describió en sus obras la batalla de Alejandría, pero silenció el desastroso incendio de su Biblioteca.

Los grandes de su época, Flavio Josefo, Estrabón, Apiano y Cicerón, callaron, ninguno se atrevió a contradecir la versión escrita del Augusto. Los únicos que se atrevieron fueron algunos senadores y patricios republicanos opuestos al Imperio, que consideraban a Julio César como un tirano.

Lo cierto es que Bruto actuó. Y aprovechando la leyenda, los terroristas de derecha traen durante los idus de marzo la matona al cinto. Boicotean el agua, manipulan las encuestas al extremo, amenazan a los adversarios con penas infamantes, sueltan rumores sobre el posible asesinato de alguno de los candidatos opositores –“¡sólo que lo maten!”, grita el salinista Fernández de Cevallos—, enderezan degollinas en Atracomulco, se vuelan la barda. Andan sueltos. Debe imperar el cuidado.

Es real que la Revolución francesa decapitó al Rey, lo mismo que la ideología alemana cercenó a Dios. Pero desde entonces, la civilización occidental vive pensando en su decadencia, esperando el cataclismo inminente que la abolirá. Jacques Soustelle dice: estamos socavados en los cimientos, entre las ruinas lloramos las ruinas futuras.

Nos encontramos hoy entre un fin y un comienzo, señala, tenemos todos nuestros terrores. El proceso en que estamos comprometidos será largo y terrible. Todos conocemos la amenaza que pesa sobre la civilización occidental en lo que tiene de más precioso: la libertad del espíritu, sentencia.

Existe un peligro latente: el pensamiento de la derecha en su involución ha degenerado en la ultraconservadora cultura del miedo, generadora del feroz consumismo, que entroniza la seguridad como objetivo esencial, por encima de cualquier otro, mientras viola sus cimientos. Son los dueños de la espada y del cañón.

Retorno a las cavernas, de la mano de la derecha reaccionaria

Las reglas de la mentira y la sospecha ubican al margen de la ley a cualquier ser pensante o diferente. Es el retorno a las cavernas, de la mano de la derecha más reaccionaria. ¡Los pobres son gandules que quieren vivir a costa de la sociedad!, se horrorizan con sus buenas conciencias. Siempre han sido igualitos.

La cultura y las amenazas del miedo reaccionario son la antesala favorita de todos los despotismos. El caldo de cultivo ideal para el florecimiento de todas las tesis de derecha. El mejor termómetro para saber cuándo se ha secuestrado cualquier asomo democrático.

La inyección letal del miedo a los adversarios ancestralmente se identifica con la medicina idónea de los conservadores para atacar la razón, la solidaridad humana y el raciocinio elemental. Allí donde hay miedo, siempre existe detrás una clase gobernante que le tiene terror a la libertad, y a perder sus privilegios contra natura.

Pensamiento de vencidos, pensamiento vencido. Para identificar las tesis de la derecha contemporánea conviene recordar que siempre se elaboran bajo el signo, desde la trinchera de la segura derrota, aclaró Simone de Beauvoir. La burguesía ñoña vislumbra el fin de la humanidad, es decir, su propia liquidación como clase.

La expresión “ideología burguesa” no designa hoy nada positivo. La derecha existe, pero su pensamiento, que no es más que un contrapensamiento se opone al optimismo y a las ideas de futuro. La derecha quiere sobrevivir, pero sus ideólogos, sabiéndose condenados, vaticinan la hecatombe. Repiten incesantemente: después de mí, el diluvio.

En México, no cabe duda, en estos idus de marzo vivimos al socaire de una cultura del miedo, pero no nos engañemos, se trata de un miedo manipulado que sirve a intereses concretos. Su fin es justificar y hacer posibles conductas ilícitas y actuaciones políticas retardatarias y peligrosas en grado sumo contra la sociedad y su voluntad.

Hasta llegan a jurar por ésta que el yerno de Trump, un mozalbete reaccionario de tres al cuarto, trae la onza de oro. A falta del soberbio anaranjado, el yerno contlapache de Videgaray viene a dar su absolución al derrotado Meade. ¡Ya chingamos!, celebran en el boato y la inconsciencia de la caverna de Los Pinos..

Empero, reciben al dolor de cabeza del Imperio, al consorte de la infeliz Ivanka Trump, no sólo como jefe de Estado, sino como la panacea a todos los deslices, errores y fracasos. Es su tabla de salvación, no tienen otra. ¡En qué manitas están!

En las del mismísimo Orange Trump, quien los define: “Are you crazy?”.

En los idus de marzo mexicanos el enfermo, el desahuciado orgánico, va a todas. Amenaza, asesina, compra a troche y moche con dinero endeudado a cargo de nuestras costillas lo que cree lo salvará de la derrota y del cadalso “Are you crazy?”.público. Boicotea, empina a sus anteriores aliados, como la Rosa Salvaje de Nayarit, fanático del Canelo Álvarez.

Encuera y lapida al que le permitió al encarrerado ex candidato presidencial entorchado de la Marina Armada provocar una masacre nayarita en barrios pobres de Tepic, desde sus helicópteros artillados disparar a mansalva armas reglamentarias de guerra contra indefensos niños y señoras aterrados.

Desnuda ante la opinión pública al que el mismo Chapo Guzmán señaló desde el fortín de Nueva York como su compinche en las aventuras del trasiego. Son los idus de marzo y no les interesa que caigan todas las cabezas, mientras no sean las que traen sobre sus hombros. La deslealtad se impone. Todo contra el enemigo, aunque sean de ellos mismos.

Son los idus de marzo mexicanos, exactamente a tres meses y medio de las elecciones, que ellos quisieran no llegaran nunca. Afortunadamente ya están aquí las calendas electorales. Dentro de muy poco nos desharemos dé esta pesadilla, de esta pandilla, atracadores, ambiciosos, ignorantes. ¿Está usted listo?

Índice Flamígero: Circula una encuesta muy privada de Indemerc, financiada por Vicente Licona Cortés, sin compromisos con nadie, que dice, entre otras cosas, que con todos estos” dimes y diretes” EPN-PGR-PRI-JAMK vs Ricardo Aanaya, acusaciones mutuas y demás, el único beneficiario ha sido AMLO, quien ya llega a los 50 puntos. O sea ¡sigue subiendo!, lo que se estima en 28 millones de votos hoy en día. Le han “quitado algo” a Anaya, pero sigue en segundo lugar y aún conserva unos 3 o 4 puntos arriba de Meade, aunque en la estimación de Indemerc, si llega a los debates, los ganará y subirá. De lo que le han quitado, nada se ha ido a Meade. Éste, el candidato del PRI-ITAM sigue medio estable con probable tendencia a la baja y ni un sólo punto ha ganado con todos estos dimes y diretes. La sorpresa es que Margarita Zavala ya tiene unos 12 puntos, o sea, está cerca del PRI casi ¡en empate técnico! Inimaginable. El día de hoy, dice el estudio independiente de Indemerc, no sabemos quién quedará en segundo, tercero o cuarto lugar. La lucha ahí será de miedo. ¡De miedo! Cada día aumenta el número de gente que va a salir a votar lo cual se traduce normalmente en que van a quitar a los que están ahora en el poder, lo que está comprobado a nivel internacional. . Morena se queda con la mayoría en el Senado. Se estima, no de este estudio, sino de varios de Indemerc y de la competencia, que si acaso el PRI se queda con sólo una de las nueve gubernaturas en disputa. Por lo que hace a la CDMX, la encuesta privada que ha sido repartida en círculos selectos, señala que Claudia Sheimbaum sigue arriba, aunque se ha cerrado un poco a favor de Alejandra Barrales. + + + Misterioso suicido del estratega fiscal de la bancada del PAN en tiempos de Ricardo Anaya como su coordinador. Pedro Salinas Arrambide se dio un tiro en la cabeza. Se presume que fue quien le armó la estrategia en Querétaro. También defendió al embajador de México en Uruguay, el priísta Francisco Arroyo Vieyra + + + ¡Aguas con la empresa Hill-Rom. Es señalada por corrupción en Michoacán. Por si no fuera poco con el lamentable show que está dando nuestra clase política al destaparse mutuamente actos de corrupción, ahora nos encontramos —lo que tampoco es nuevo— que diversos funcionarios en colusión con algunas empresas, buscan aprovechar el llamado Año de Hidalgo, y uno de tantos ejemplos lo tenemos en la Secretaría de Salud de Michoacán a cargo de Elías Ibarra Torres. Licitó camas y camillas en el concurso número SSM-LPN-002/2018, por un monto nada despreciable de $42 millones 451 mil 508.pesos 50 centavos más IVA, y la empresa que resultó ganadora Servicios de Ingeniería para Medicina y Laboratorio SA de CV, hizo pasar por nacionales camas de la marca Hill-Rom mismas que se fabrican en Asia, participando la empresa fabricante en este engaño al gobierno de Michoacán en una clara competencia desleal y un claro ejemplo de corrupción, al extender una carta de apoyo a sabiendas que no cumplía con los requerimientos. Sin embargo nos comentan que la Función Pública ya mandó pedir información al respecto de este concurso. + + + “Deslindes… ¿y polarización social?”, titula a su colaboración de hoy don Rubén Mújica Vélez: “La sociedad nacional ha visto el trazo de una raya muy peligrosa e inquietante. Los señores adoradores del Becerro de Oro, a favor del valido de un sistema que los ha enriquecido a niveles increíbles, repugnantes, deshonestos. El pueblo, a favor de quien se ha comprometido a iniciar un cambio que oxigene a una sociedad que se asfixia con los miasmas de la corrupción, la impudicia, la impunidad y la febril entrega a extranjeros de las riquezas de nuestra nación. Sin duda está de por medio el futuro de nosotros y nuestros herederos. Confiemos en la sabiduría del pueblo”.

