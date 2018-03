Nadie desamarrará al tigre, porque no habrá fraude electoral: Navarrete Prida

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Directo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó: “el Ejecutivo Federal no interviene en el proceso electoral… no interviene más que en lo que le compete: la seguridad…”

De si se corre el riesgo de que existan estallidos sociales por la presunción de un posible fraude electoral, como indicó Andrés Manuel López Obrador ante Banqueros en Acapulco, el encargado de la política interior comentó:

“… todos, candidatos, actores políticos, partidos y gobierno tienen la firme convicción de tener un proceso electoral limpio, copioso, transparente y con garantías del cumplimiento de la ley…

“Así lo interpreta el gobierno de la República.

El gobierno cumplirá… con respeto, de transparencia, de equidad en la contienda electoral y de dotar de todos los instrumentos que tiene la política pública a su alcance para que la jornada electoral de este año sea una jornada extraordinariamente copiosa, transparente y que los mexicanos en libertad puedan decidir a quién quiere que los gobierne en materia federal y en algunos estados, en municipios y en el Congreso durante los próximos años”.

En conferencia de prensa Navarrete Prida negó que se haya roto el diálogo entre el PAN y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por el caso de la investigación de lavado de dinero que involucra al candidato presidencial Ricardo Anaya, a quien nunca mencionó por su nombre.

Sobre eso dijo:

“Yo espero que independientemente del caso particular de una persona que está relacionada con una averiguación previa que lleva la PGR y que tendrá que determinarla en breve, pero le corresponde a su autonomía técnica, independientemente de eso, la vida democrática y la vida institucional del país siga fluyendo, tengamos capacidad de reunirnos”. (Cursivas de este reportero)

Es decir, que sí hay investigación y que “en breve” podría haber noticias frescas.

Indicó que el diálogo político con el PAN se da a través de su dirigencia y de gobernadores con quienes se ha reunido y tiene previsto reunirse.

Explicó que si bien en la Secretaría de Gobernación bajo su conducción no existe ninguna mesa electoral, porque esa está en el INE “y hay que fortalecer a ese árbitro y la primer medida para fortalecerlo, es no duplicarle su trabajo, cuando además no hay facultades legales”, si existe una mesa de seguridad.

Y en ella se ven y acuerdan acciones para mejorar las condiciones en algunos municipios conflictivos de Guerrero, Chihuahua, otros, que causan alarma.

“Yo he seguido teniendo reuniones, esta semana tendré reuniones con gobernadores de distintas extracciones partidistas, donde aquí lo que va a importar es que seamos niveles de gobierno, federal y local, y trabajemos juntos por el tema de la seguridad”, precisó.

Por lo demás, dijo, “el Ejecutivo federal, ha mantenido una posición imparcial, absolutamente imparcial en el proceso electoral”.

Y, en este punto, explicó que cuando alguien afirma ante él que el presidente Enrique Peña Nieto tiene metidas las manos en el proceso electoral, él pregunta:

“¿Y en dónde ha metido la mano?… Y me señalan que es una acción de una institución (PGR) que decidió dar a conocer oficialmente un video que además no está dando a conocer averiguación previa alguna, por esa acción se ha tratado de señalar que todo un gobierno está tratando de intervenir en un proceso electoral, lo cual es absolutamente falso”, indica.

Y precisa:

“La Procuraduría General de la República tiene funciones específicas, tiene obligaciones constitucionales y las tiene que hacer valer, independientemente del motivo, el año, el momento o la persona que esté teniendo en ese preciso instante de sus investigaciones que ver con alguna averiguación previa.

“Sí, creo que los exhortos son muy buenos, a que todas las instituciones nos conduzcamos con civilidad, pero reitero, del Presidente de la República hacia abajo, la instrucción en los hechos comprobada, ha sido de mantenernos muy imparciales, y al contrario, cumplir claramente con nuestras obligaciones constitucionales”.

Es decir, ni intervención electoral, ni posibilidades de fraude, ni tigres desatados…

Los Harp

Cosas del momento electoral polarizado que vive el país, ayer quedó en evidencia que entre el ex dueño de Banamex, Alfredo Harp Helú y su hija Susana existe cuando menos diferencias de fondo en sus preferencias electorales.

Y es que, mientras el ex banquero –que cobró relevancia luego de su secuestro en marzo de 1994, justo hace 24 años–, se reunía ayer con José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, Susana Harp trabaja dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien ya la apuntó como candidata pluri al Senado por Morena.

Con un evidente peso e influencia entre el sector financiero e industrial de México, Alfredo Harp Helú (primo de Carlos Slim Helú) quien ahora vive en Oaxaca desde donde desarrolla una importante tarea de filantropía, declaró que Meade es para él, el candidato idóneo para nuestro país, ya que cuenta con una gran trayectoria y experiencia en el sector público.

Harp Helú subrayó que el ex secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Sedesol “está capacitado para darle rumbo a México y hacerlo exitoso en un entorno internacional más competitivo”.

Los apoyos del ex banquero los expresó luego de una larga conversación con Meade donde el candidato habló de la importancia de darle continuidad al proceso de reconstrucción que requieren los estados que resultaron afectados por los sismos de septiembre del año pasado, especialmente Oaxaca.

Harp Helú, propietario de los Diablos Rojos del México le obsequió un jersey de este equipo.

En otro escenario Susana Harp canta y hace música para apoyar a Andrés Manuel López Obrador de quien tiene garantizado un escaño en la próxima legislatura del Senado.

Junto con Susana va en esa lista Salomón Jara por Oaxaca.

Control en precio de medicinas

Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua y senador del PRI, indicó ayer que buscará impulsar una iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud, a fin de darle atribuciones de control de precios a la Secretaría de Economía para que controle el costo de medicinas en beneficio de los mexicanos.

El legislador indicó que, ante la ausencia de un mecanismo de control de precios, hoy es común que las distribuidoras de medicamentos impongan precios exagerados de algunos en los puntos de venta al público.

Por ello desde el Senado se intentará establecer un mecanismo de regulación de precios que recaiga en la secretaría de Economía para que, junto con la secretaría de Salud, fijen precios justos en los medicamentos.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público, y la Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud”, precisó.

México es el segundo mercado más grande de América Latina de esta industria, donde también se destaca que 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional que se ubican en nuestro país, por lo cual es considerado uno de los principales centros manufactureros del sector salud a nivel mundial, indicó.

