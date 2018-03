Crece la impunidad

La impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Menos del 1 por ciento de los criminales son alcanzados por la justicia.

Así lo informó Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de Las Américas Puebla, al presentar los resultados del Indice Global de Impunidad México 2018.

Sin duda son datos que deben llevar a una reflexión profunda de lo que sucede en México en materia de justicia. “Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro de las instituciones”, dijo.

México se encuentra, según los datos, a punto de convertirse en el país con más impunidad del mundo. Ocupa el lugar 66, el fondo es 69.

La impunidad y la corrupción van de la mano. La espiral de violencia de plano es incontrolable en algunos estados. Los asaltos, secuestros, asesinatos, feminicidios, etc., ni siquiera son investigados por las autoridades.

Los delincuentes actúan a sus anchas sin el temor de caer en prisión. Los crímenes se multiplican. “Se están desbordando la impunidad y la corrupción”, añadió Derbez Bautista.

A lo anterior, debe sumarse el número de delitos que no son denunciados porque los mexicanos no tienen confianza en sus autoridades.

Mancera ¿a la banca?

El jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (MAM), busca continuar en el poder, el próximo sexenio.

Para eso, MAM condicionó su postulación al Senado por vía plurinominal a cambio de que el Frente (PAN, PRD, MC), se comprometa por escrito, a dar paso a un gobierno de coalición, en el supuesto de ganar la Presidencia.

El jefe de gobierno no las tiene todas consigo. En el propio PAN se opusieron a su candidatura. El ex dirigente panista, Gustavo Madero, no estaba de acuerdo. Se limaron las asperezas y MAM no tendría ya ningún problema para llegar al Senado.

MAM, que en un momento se encontraba en los “cuernos de la luna política” descendió hasta el grado de esperar, lastimosamente, que lo tomaran en cuenta. Como impulsor del Frente perdió ante Ricardo Anaya la candidatura presidencial.

En el presente, con la autoridad que representa tiene que enfrentar un sinnúmero de problemas en la Ciudad de México, que cada vez se encuentra con problemas cada vez más difíciles de solucionar. Por ejemplo, el problema del agua, el asunto de los damnificados por el sismo del 19-S, los conflictos derivados de la vialidad desorganizada, etc. En fin, si Anaya no gana las elecciones, MAM tendría que irse a la banca, porque no tiene partido político y en otras organizaciones difícilmente lo recibirían con los brazos abiertos.

¿Crece el pleito?

El candidato presidencial del Frente (PAN, PRD, MC), Ricardo Anaya, denunció en un video que fue recibido en el aeropuerto, a su regreso de Alemania, por un grupo de manifestantes que le llamaban “corrupto”.

El aspirante frentista acusó al PRI de ser responsable de la manifestación y de continuar con la “guerra sucia”, en su contra. Además, le volvió a solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que “saque las manos” del proceso electoral. El hecho del que se queja Anaya ocurrió a las 3:30 de la madrugada.

Por otra parte, continúa el conflicto entre el candidato presidencial y las autoridades federales por la compra venta de una nave industrial relacionada con el lavado de dinero.

Salvador Cosío Gaona, Notario Público de Zapopan, Jalisco, quien presuntamente firmó las copias certificadas, interpuso una demanda por la falsificación de los documentos de esa transacción comercial.

“No se trata de mi firma”, dijo Cosío y formuló una querella por la falsificación de los papeles.

Como se ve la situación, nos lleva a pensar que se trata de una pugna “de largo aliento”, como dijera el clásico. Sólo que su desenlace tendrá que conocer antes de que empiece la campaña electoral. ¿Podrá Anaya sacudirse esa imagen de corrupto que le forjaron los priístas y la Procuraduría General de la República?

Murió Stephen Hawking

El célebre físico británico, Stephen Hawking, murió el martes a los 76 años, en su casa de Cambridge.

El científico será recordado por su trabajo sobre los agujeros negros y por “unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y la de la mecánica cuántica.

A los 22 años de edad le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva, de pronóstico mortal. Los médicos le dieron dos años de vida, pero vivió 54 años más.

Uno de sus libros principales es “La historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros”.

