Resultó un fiasco la recolección de firmas de los aspirantes presidenciales independientes. Hicieron trampa. Se apoyaron en la ilegalidad para que su nombre apareciera en la boleta electoral.

Sólo Margarita Zavala de Calderón consiguió la aprobación del Instituto Nacional Electoral (INE). Los otros dos competidores: el gobernador, con licencia, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, y Armando Ríos Piter “El Jaguar”, fueron rechazados por las autoridades electorales.

Los tres aspirantes acumularon miles de firmas falsas en sus sistemas de recolección de apoyos para candidatos independientes. Quienes frustradas sus ambiciones políticas, ahora sólo les queda la protesta y la inconformidad.

El asunto que parece tan simple no termina con la determinación del INE. Las acciones de los citados aspirantes mató las ilusiones de la gente que se encuentra harta de los políticos y que veía en los sin partido la oportunidad de darle otro rumbo a México.

Políticos o independientes tienen hasta la médula el mal de la corrupción, de la ilegalidad, que no se la pueden sacudir. La conducta de Zavala de Calderón, Rodríguez Calderón y Ríos Piter debe ser analizada a fondo, para llevarlos ante un tribunal para que respondan de sus errores.

Si bien es cierto que Zavala de Calderón ya tiene la luz verde del INE para su registro, las autoridades electorales le encontraron alrededor de 219 mil firmas falsas; a Rodríguez Calderón, casi 380 mil y a Ríos Piter, 900 mil.

Según las autoridades electorales los “datos alterados se encontraban, principalmente, en simulaciones de credenciales para votar, fotocopias u otros documentos que carecen de validez para votar en México”.

Mal empezaron los independientes con sus trampas. Los tres tienen un origen partidista que no les permitió actuar con limpieza y honestidad. La señora Zavala de Calderón estuvo en el Partido Acción Nacional. Durante el sexenio del “calderonato” estuvo al lado del presidente Felipe Calderón, quien llegó a la presidencia tras un enrarecido conteo de votos.

El nuevoleonés, Rodríguez Calderón, decidió embarcarse en la corriente de los independientes tras su militancia priísta por más de veinte años. Ganó la gubernatura de Nuevo León, pero su administración se paralizó. No cumplió sus promesas de campaña. Ni siquiera pudo encarcelar a Rodrigo Medina, el ex mandatario acusado de enriquecerse con el tesoro público.

Ríos Piter carga con su pasado perredista. Estuvo en la cúpula del poder de ese partido que ahora se encuentra rumbo al precipicio. Renunció al perredismo, pero no a las mañas. Buscó el registro de su nombre en la boleta electoral, con el apoyo de sus amigos en el gobierno federal. Ya vemos que no le funcionó. ¿Alguien sabe de los méritos de este ex perredista para participar como aspirante presidencial independiente?

La idea de que la política mexicana encontrara nuevos derroteros quedó truncada con esta amarga experiencia de los candidatos presidenciales, dizque independiente. ¿Borrón y cuenta nueva? Es posible que este renglón de los presidenciables independientes quede como una mancha más en la historia de las transas políticas.

Los tramposos aspirantes presidenciables, los tres, recalcamos, se dejaron llevar por su ambición desmedida. La irresponsabilidad de sus acciones así lo refleja. El ex canciller Jorge Castañeda, partidario del “independentismo”, dijo que Zavala de Calderón debe también de ser inhabilitada, debido a las irregularidades en las rúbricas.

La experiencia de permitir candidatos presidenciales independientes resultó amarga. Se repitieron los mismos vicios que cometen los partidos políticos en el afán de ganar los cargos de elección popular.

Como señalamos arriba, el gobernador con licencia, Rodríguez Calderón, dijo, a través de un video, que el INE “tendrá que entregarle cuentas” sobre las firmas falsas. También le dijo al INE lo siguiente:

“Aquí te mando este videíto pa´que lo veas, yo soy ingeniero, sé contar, no sé ustedes qué profesión tengan, pero ojalá todo esto no redunde en una decepción que ustedes están generando”.

Ríos Piter, el ex perredista, senador con licencia, también en un video, dijo: “vamos a cortar la cabeza al dragón” (sistema político mexicano). Le planteó la estrategia para revertir la negativa del INE a registrar su candidatura independiente; “vamos contra un sistema”.

Al conflictivo proceso electoral de 2018, lleno de lodo, se suma ahora la conducta de los aspirantes independientes que hicieron gala de trampas para colocarse en el centro del escándalo, sin fin. Pobre México.

