Heridas abiertas, #ColegioRebsamen19S

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

A seis meses de los sismos del pasado 19 de septiembre, el duelo de miles de familias se transformó en un grito de justicia que exige castigo para los culpables de la muerte de sus seres queridos, como sucedió en el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, donde fallecieron 19 niños y 7 adultos.

Un grito que sale del alma y del dolor que nunca encontrará consuelo, como escribió el poeta Jaime Sabines en Niña Muerte: “La tierra está negra, mi dolor es negro. Vacía está mi caja, vacío está mi cuerpo”.

Así lo transmite Alejandro Jurado, padre de Paola, en la carta que me envió y de la cual les comparto un resumen:

Después de haber revisado varias escuelas al sur de la ciudad, Alejandro Jurado escogió el Rébsamen, una escuela limpia, con instalaciones bonitas y buenas referencias; además, las maestras realmente se preocupaban por los alumnos. Sus hijos rápidamente se adaptaron al cambio, se convirtieron en estudiantes queridos y con excelente desempeño, ambos miembros de la escolta, practicantes de tae kwan do, natación, canto. A su hija Paola le encantaba el ballet, no había fiesta que su padre no bailara con ella, con sus pasos y giros.

El día que él regresó a su casa, aquel aciago 20 de septiembre, se encontró con cosas tiradas, cajones abiertos, cuadros de su hija rotos, muñecas y juguetes tirados. Sintió un hueco en el corazón, en el alma; lo lleva aún. Tenía la esperanza de que Paola estuviera viva, pero a las 5:30 de la mañana la Marina le entregó a su hija, sin vida.

Alejandro ignoraba que en el Colegio vivían la dueña, Mónica García Villegas, y sus hijas; que tan sólo el piso que se agregó a la construcción superaba la tonelada, y que las instalaciones como jacuzzi, mesa de granito, gimnasio y los materiales utilizados no eran los adecuados. Los rescatistas le dijeron que las varillas se rompieron como lápices y que las columnas se desmoronaron por ser una construcción irregular.

El padre de Paola, afirma que las autoridades omitieron revisar y clausurar el colegio; que es una burla que la delegada con licencia, Claudia Sheinbaum esconda información y que sostenga que está completamente segura que durante su gestión no hubo construcción alguna y que los permisos de la escuela estaban en regla.

La noche de aquel 19 de septiembre Alejandro la encaró y le reclamó que dónde estaba la gente de la delegación, ella únicamente le contestó que hacían lo posible. Alejandro, no tiene duda de que existe una cadena de impunidad e irregularidades de las autoridades de la delegación Tlalpan que, por omisión negligente, son culpables del asesinato de Paola, 18 de sus compañeritos y 7 adultos.

Además, señala que hasta el día de hoy la principal culpable, Mónica García Villegas, se encuentra prófuga, quien insensible al dolor que causó a las familias, nunca se presentó para ayudarlos en los rescates.

El pasado 30 de enero Alejandro entregó al procurador capitalino, Edmundo Garrido, pliegos pidiendo citar a diversos funcionarios involucrados. Tiene la confianza y la certeza de que se hará justicia.

Indignado, incansable, impertérrito, Alejandro dice que es imposible olvidar a Paola; que recuerda su voz, su risa, sus juegos y las palabras que decía: “Papá…” “¿Qué Pao?”, “Te amo papá”; por eso, aunque le sigue haciendo falta, él sigue de pie y no dejará de exigir justicia para ella, porque dice, y lo hace con razón, que la justicia no se ruega, se exige. Así es, se las deben a ellos como padres y a nosotros como sociedad.

VERICUENTOS

Gamboa acuerdos

En la cuenta regresiva del periodo ordinario de sesiones el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, pidió a los grupos parlamentarios que dejen de llevar las diferencias político-electorales a la Cámara alta y avancen en los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la aprobación de la ley de propaganda gubernamental. ¡Vientos!

La paternidad de Mancera

Miguel Ángel Mancera afina la estrategia para consolidar su proyecto del Cuarto Polo, que dio origen a la coalición “Por México al Frente”. Su registro como candidato al Senado por el PAN, es el primer paso para establecer y coordinar un gobierno de coalición; un proyecto en el que trabaja desde 2016. Mancera afirma que su meta es construir un México con mayores oportunidades, a través de un cambio de régimen. ¡Enhorabuena!

Sheinbaum y el yo no fui

Fiel a su estilo de escurrir el bulto, la candidata de Morena a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, le apuesta al olvido ciudadano y en el caso del Rébsamen reservó por más de 20 años los documentos relacionados con el caso; igual que en los segundos pisos donde los ocultó por 10 años. Lo suyo es la tenebra, como en 2004, cuando su ex marido Carlos Imaz, fue sorprendido recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Ahora dice que se separaron en 2016, y así lo justifica en el siguiente video http://bit.ly/2prMQif. ¡Órale!

