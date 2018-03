David Medel, un actor multifacético, que brilla con su talento

De vaquero a sacerdote, así distan uno de otro, sus personajes en sus recientes proyectos con “Nadie sabrá nunca” en cine y “La Bandida” en televisión

Arturo Arellano

El talento de un actor se mide, quizá en gran parte por su capacidad de interpretar personajes de todo tipo, sin importar qué tanto disten uno del otro, siendo cada papel un nuevo reto.

Uno de los que está demostrando esa libertad multifacética es David Medel, quien recientemente estrenó “Nadie sabrá nunca”, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, película en la que da vida a un hombre misterioso, con pinta de vaquero, y por otra parte, se prepara también para el estreno de la serie “La Bandida”, donde opuestamente al personaje anterior, dará vida a un sacerdote de la década de los cuarentas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor explicó que “estamos contentos, porque ya se estrenó la cinta, fue bien recibida por el público, no nos llevamos ningún premio, pero la crítica ha sido favorable. Es un filme de época, alrededor de los años setentas, en un pueblito, donde un niño y su madre tienen una figura indiferente de parte del padre, entonces, se refugian en radionovelas y películas de vaqueros. Un día, el padre sale del pueblo y aparece esta figura del vaquero, que el niño ve en las películas, aparece y tienen una relación entrañable”.

Medel da vida justamente al misterioso vaquero que llega a las vidas del niño y su madre. “Fue un proceso creativo de mi personaje, de dos años, platicando con el director que me decía qué es lo que buscaba con el personaje, y quería una imagen de vaquero mexicano, no macho, sino heroico, que por circunstancias dejó a su mujer y regresa a defender un pueblo, es un héroe marginado por tener altos valores morales. Entonces, vi películas de época, westerns, cintas mexicanas y mi personaje casi no habla. El director Jesús Torres se acercó y me mostró cintas acercadas a lo que quería ver. Después se hace una relación entrañable, cuando la ficción se cruza con la realidad”.

“A veces, creemos que como actores tenemos que hablar para transmitir, pero el trabajo del actor es transmitir sin palabras, las palabras explican el sentimiento, pero tú tienes que verlo en el actor, no escucharlo. Fue divertido, tome clases de charrería y contar mi historia sin palabras es emocionante, con una mirada con las emociones. Haremos este año un circuito de festivales y el estreno comercial será hasta 2019”, señaló.

Finalmente, sobre su participación en “La Bandida” adelantó “es la historia de Graciela Olmos, dueña del prostíbulo más importante de Ciudad de México a mediados del siglo XX. Está dividida en tres etapas: niña, adolescente y adulta, mi personaje es Benjamín, hermano de “La Bandida”, de pequeños quedamos huérfanos, así que vamos de varios orfanatos y cuando somos jóvenes, yo decido por la religión, me vuevo sacerdote, ella va a la Revolución y nos vemos de nuevo cuando somos adultos, yo ya soy párroco y no estoy de acuerdo con lo que ella eligió hacer, pero lo respeto, porque no sólo es un prostíbulo, sino que ella ayuda a las mujeres a crecer”.

“Es una gran producción, han tenido mucho cuidado con vestuarios, locaciones, autos de época y grabamos por toda la Ciudad de México, colonia Roma/Condesa, Coyoacán y el interior de la República, haciendo escenas en campo libre”. Esta serie, al parecer, se estrena este año por Azteca 1, mientras que “Nadie sabrá nunca”, se encuentra girando en festivales de cine, para llegar a las pantallas en 2019.