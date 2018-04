Mario Iván Martínez celebrará obra de Cri Cri

El histrión realizará el segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler el 8 y 15 de abril en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Arturo Arellano

“Que dejen toditos los sueños abiertos” es el nuevo espectáculo musical y coreográfico que Mario Iván Martínez, actor y cuentacuentos, ha creado, con el fin de rendir tributo al legado de Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, que se realizará el 8 y 15 de abril en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, a donde llevará cada uno de los éxitos del grillito cantor, enmarcados con un grupo de bailarines y marionetas que representarán a cada uno de los personajes en las canciones interpretadas, tales como “Che araña”, “Los tres cerditos”, “La patita” y otros clásicos.

En conferencia de prensa, el histrión habló al respecto. “La idea es hacer un espectáculo con gran parte de la obra delgrillito cantor, que sin bien por sí solos ya son bastanteatractivos y divertidos, debemos tomar en cuenta que son obras de hace más de 50 años, nacieron para la radio, cuando el poder imaginativo de los niños estaba más estimulado.

Hoy en día no quiere decir que los niños no sean imaginativos y tengan esa capacidad de crear las imágenes de las canciones en sus mentes, pero han sido rebasados por la tecnologia y sobreexposición a contenidos digitales. De manera que nuestra tarea es llevar a los niños a un show visual, pero donde tengan la oportunidad también de imaginar y crear su propio personaje en la cabeza”.

“De hecho, el único personaje que tiene una iconografía es el grillitocantorCri Cri, los demás no tienen una imagen impuesta, no fueron dibujados, ni para cuentos o caricaturas.

Cuando Walt Disney quiso comprar los derechos de los personajes de Francisco Gabilondo Soler, sólo se le permitió animar a los tres cerditos, pero después no sucedió nada más. De manera que tenemos la oportunidad de imaginar nuestro propio universo de las canciones de Cri Cri. Nosotros ofrecemos herramientas para que los niños imaginen, queremos recuperar esa virtud. No obstante, éste es un espectáculo para los niños, pero también para todos aquellos papás, mamás y abuelitos que crecimos con la música de este compositor”.

“Me parece imprescindible difundir la cultura entre los jóvenes, sobre todo en estos tiempos tan aislados, donde nuestra clase política no parece entender la necesidad de cultivar la sensibilidad de niño. Ahora les parece desechable el arte, creen que siempre debe ser gratuito y cuando se trata de entretenimiento infantil, son ‘poquiteros’, ofrecen cosas de mala calidad. Recuerdo haber ido a un show para niños con mis sobrinas y los actores estaban ‘güeyeándose’ entre escena y escena, no se le da importancia al contenido para los niños, cuando deberia ser al revés. Las ofertas culturales dirigidas a los niños deberían de ser las más cuidadas posible”.

“Crecí escuchando sus canciones e historias (de Francisco Gabilondo Soler) y en gran parte soy cuentacuentos, porque él me hizo soñar despierto y a la fecha me conmueven sus fantasías llenas de verdad. Creo que lo mismo le pasa a quienes vienen a ver nuestro espectáculo, porque los he visto llorar, se conmueven, recuerdan su infancia con personajes como la abuelita y el ropero, de manera que los niños cantan, se divierten y los padres y abuelos, recuerdan y se suman a esta gran fiesta”.

El cuentacuentos invita a todos el 8 y 15 de abril que acudan al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” y sean parte de este homenaje.