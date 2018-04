Mariano Palacios, un rostro fresco en el cine

El actor estrena este 2018 “Motel aqua” y “Sacúdete las penas”, con personajes estelares

Arturo Arellano

Mariano Palacios es un destacado actor, quien se encuentra en un momento importante de su carrera, ya que por la plasticidad que ha demostrado y por ser un hombre multifacético, se ha ganado papeles importantes en diferentes proyectos, tanto de cine como televisión.

Este 2018 tendrá el estreno de dos cintas, que sin duda marcan un ejemplo de esa capacidad de ir de un prsonaje a otro completamente diferente, la primera de ellas “Sacúdete las penas”, que ya vio su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la segunda “Motel aqua”, que si bien aún no tiene fecha de estreno, sí ha creado gran expectativa.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el actor platicó que “Sacúdete las penas” es una película que me gusta mucho, es la primera que filmé, pero tardó en salir, dado que es una ópera prima y no es tan comercial, no sigue el patrón de la comedia romántica como ‘Mujer sin filtro’, que estrené a principios de año y que es mercado seguro. Es una película de época entre los cuarentas y setentas, yo hago a un personaje que se llama Rafael, bailar es muy distinto a lo que había hecho antes y es que no me gusta estar haciendo lo mismo, me gusta ser actor por la posibilidad de hacer historias diferentes, por lo que estoy buscando que mis personajes sean nuevos. Este, sin duda lo es”.

“Siempre trabajo mis personajes bajo la técnica de configuración, en una cuestión enérgica, es ponerte sin servicio del texto, de alguien, o algo en lo que confíes, es ponerte al servicio del personaje. Es algo energético y espiritual, en tanto mi participación es breve en la historia, no soy bailarín, pero mi personaje lo es, de manera que tuve que involucrarme en ese mundo un poco”.

Por otra parte, de “Motel aqua” dijo: “no hay fecha definida aún, pero se estrena este año. Aquí si es un personaje que esta en toda la historia, junto a Ricardo Abarca, es acción, un thriller psicológico en Ciudad Juárez” y refiere que “si se habla de cárteles, de narco, droga y dinero, sí se tocan esos temas, sin embargo, la premisa son dos chavos que viven enfrente de un motel de paso y uno de ellos se dedica a grabar en las suites a los clientes y vender este material como pornografía clandestina. No obstante, resulta que un día llega un tipo sin pareja, con maleta llena de dólares, nosotros estamos todo el tiempo observando, porque esta ahí y esconde su maleta, más tarde cuando regresa ya tiene a la mafia y el cártel, ahí encima, lo terminan matando y llega la policía. Ahí entendemos que nadie más en el mundo sabe dónde está ese dinero. Debatimos con ética y moral si vamos por el dinero o no”.

Finalmente, adelantó que “estoy empezando ensayos de un clásico del teatro norteamericano ‘Zoológico de cristal’, que se estrena el 3 de mayo, nuestra temporada estará sólo mayo y junio en el Teatro Helénico, actúo junto a Blanca Guerra y otros grandes actores”. A Mariano Palacios se le puede seguir de cerca, a través de sus redes sociales Instagram @marianopalaciosoficial y @palaciosmariano, donde postea las fechas de estreno de sus películas y trabajos más recientes.