Van Tres lanza “Átomos bloom”

Luego del éxito de su sencillo “Tú dices”, la banda lanza oficialmente su nuevo EP, con un show en vivo este 17 de abril

Arturo Arellano

Van Tres es una agrupación conformada por Marlin Shade, Gonzo Gil y Fer Viram, quienes se encuentran de manteles largos, ya que tras el éxito obtenido con el lanzamiento de su sencillo “Tu dices”, se complacen en presentar su nuevo EP “Átomos bloom” completo. Esto lo harán con un show en vivo este martes 17 de abril en Woko Taberna, de la colonia Hipódromo Condesa, a donde han prometido llevar un show con cada uno de sus temas, por supuesto, incluyendo lo más nuevo.

Durante su visita a nuestra redacción, los miembros de la banda ofrecieron algunos detalles al respecto “Átomos bloom, es el nuevo EP y usamos como primer sencillo ‘Tú dices’, porque es una canción que fue compuesta primero que todas las demás y terminada hasta el final. Entonces, creemos que se ganó el lugar para sencillo de esta producción, porque además fue la verdadera madurez de la composición para nosotros. Es complicado tener una personalidad en la música, pero es necesario y ahorita ya tenemos muy identificado nuestro sonido por donde va y ‘Tu dices’ es esa canción que muestra el néctar de la banda”. “Habla de una relación entre dos personas y un lenguaje muy provocador, incitador y candente. Es como que te invita a ser tú, metafóricamente explica un poco el ser libre en esta vida, porque vinimos a bailar, a jugar a deshinibirnos y ser felices”.

“En la banda somos tres personalidades diferentes, tres perspectivas de la vida, cantar, de expresar, de crear, tenemos maneras individuales únicas. Fer, por ejemplo, es rockero total, Marlin es ‘latinoso’, le gusta el flamenco, estudió como 7 años guitarra flamenca y en mi caso, Gonzo, soy más de movimiento, groove, funk, géneros bailables y a final de cuentas integramos esas diferencias en un solo concepto, una sola perspectiva para aterrizarlo en nuestro monstruo, que es Van Tres”.

“Hacemos todo, las canciones tienen aportación de los tres, aunque tenemos gustos distintos, el momento de composición es muy edificante, porque al final en nuestra música no hay rock o flamenco, especificamente, pero sí una fusión de tres personalidades musicales”:

“No hay ego entre nosotros, trabajamos juntos para la música, porque algunas bandas trabajan para cuadrar con cierta gente o cierta tendencia, pero en nuestro caso lo que más nos hace feliz es componer canciones con las que podamos aportar un granito de arena a la música. Tenemos un gran roceso de entendimiento, como amigos y dentro del lenguaje musical”. Aseguran que dentro de su música “Si bien tenemos influencias de géneros no nacidos en México, si está presente el país en las letras, nos gusta meternos con palabras muy de nosotros, mencionamos el mezcal, clichés. Aterrizamos nuestro proyecto con una lírica que nos identifica, con frases de los tres. No nos intentamos complicar tanto, no hacemos lírica tan poética ni rebuscada, tratamos de que sea un lenguaje más coloquial, realista a como somos en el día a día”.

Van Tres se presentará esta noche en Woko Taberna, ubicada en Nuevo León #139, Col. Hipódromo Condesa.