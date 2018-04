“La sociedad de los poetas muertos” se estrenará en el Nuevo Teatro Libanés

En esta ocasión es protagonizada por el multifacético actor mexicano, Alfonso Herrera, en temporada que culminará el 31 de mayo

“La sociedad de los poetas muertos”, es una puesta en escena basada en la película ganadora del Oscar a mejor guión en 1989, del mismo nombre en la que se narra la impactante y conmovedora historia de un grupo de estudiantes de la Academia Welton, una prestigiosa y estricta institución privada de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. En su versión mexicana, la obra es protagonizada por el multifacético actor mexicano, Alfonso Herrera, quien junto a 18 personajes en escena, logra cautivar en cada función hasta al público más exigente.

Gracias al Sr. Keating (Alfonso Herrera), excéntrico profesor de literatura, y por medio de métodos de enseñanza poco convencionales, un grupo de alumnos vivirá una aventura que los hará descubrir el significado de la expresión latina “Carpe diem” -aprovecha el momento- y la vital importancia de luchar por alcanzar sus sueños. Esta es la premisa de la conmovedora obra de teatro que se presenta de jueves a domingo en el Nuevo Teatro Libanés y de la cual Alfonso ha comentado: “es un proyecto intenso, te diversifica y de verdad ayuda en mi carrera actoral, pues siempre aprendes más con cada trabajo y este es un regalo, cuando se trata de letras, de poesías, me alimenta mucho estar en este montaje”.

La novela fue escrita por Nancy H. Kleinbaum, una periodista estadounidense que conquistó a su país con esta obra, posteriormente en 1988, el actor Robin Williams dio vida en la pantalla grande a este maestro con una adaptación magistral, que los llevó a ganar un Oscar a Mejor Guión en 1989. Y la historia se centra en este rebelde profesor, a quien da vida Poncho, quien tras abrir las mentes de sus estudiantes, éstos logran acercarse a su libertad, pero uno de ellos es sometido por su padre, quien lo amenaza con cambiarlo de colegio por lo que se suicida y aunque todos los estudiantes culpan al padre por llevarlo a esa solución, la escuela decide expulsar al profesor Keating, no sin antes dejar en lo alto el mensaje de libertad cuando sus ex estudiantes encima de una mesa del comedor lo despiden con la frase Oh capitán, mi capitán. La obra se presenta con funciones los jueves 20:30 horas, viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 17:00 y 19:00 horas, en el Nuevo Teatro Libanés.

TRIVIA DIARIOIMAGEN y “La sociedad de los poetas muertos” te invitan a disfrutar de este inspiracional montaje, este viernes 20 de abril a las 21:00 horas. Así que si quieres ser ganador de uno de los 10 pases dobles que tenemos para ti, sólo tienes que ser uno de los primeros en enviar un mensaje a GloriaCarpio5@Gmail.com con las respuestas correctas a nuestra trivia. 1.- ¿Qué personaje interpreta Alfonso Herrera? 2.- Quién escribió la novela en que está inspirada la obra? 3.- Dónde se presenta actualmente “La sociedad de los poetas muertos” Además de las respuestas, no olvides anotar tu nombre completo y teléfono, a donde recibirás una llamada, para decirte, cómo, cuándo y dónde recoger tus pases, en el caso de ser uno de los ganadores. Los pases son intransferibles.