La señora Imaz, renuente a debatir

Adriana Moreno Cordero

Sobresaliente actuación de Barrales

Bartlett, ni enterado que Navarrete Prida se reunió con gobernadores panistas

En el debate de los siete candidatos al Gobierno de la Ciudad de México, sin duda, destacó de manera sobresaliente la participación que tuvo Alejandra Barrales, desenvolviéndose con todo el oficio del que es capaz para anotarse esa victoria, al tiempo que metió en serios aprietos a la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, que demostró que ha entrado en un perverso juego de “lo que hace la mano, hace la tras”, con su jefe, Andrés Manuel López Obrador, cuya marca es la que siempre ha sostenido a la ex delegada en Tlalpan que no supo qué hacer cuando fue cuestionada como la señora Imaz, así como en lo referente a su trabajo en la UNAM, si lleva algo así como 20 años en la política de la CDMX, y ya lo dice el dicho: “el que a dos amos sirve, con alguno queda mal”.

Con razón, la señora Imaz siempre ha sido renuente a debatir.

A reserva de analizar más ampliamente este debate, otro tema no menos importante es el del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que no puede estar lejos de los reflectores y en su empeño por llamar la atención, en esta semana acudió con sus ex compañeros, los senadores del PAN, PRD y PT para quejarse amargamente.

Y ¡vaya!, que los legisladores, especialmente los panistas, lo “apapacharon”. El coordinador de esta bancada, Fernando Herrera, señaló en conferencia de prensa que la agresión del gobierno federal contra una entidad soberana no puede pasar ante el disimulo de otras entidades federativas.

La senadora perredista, Angélica de la Peña y el propio Herrera, le pidieron a Manuel Bartlett que fuera el primero en hablar, pero el coordinador de la fracción de PT-Morena, prefirió quedarse como espectador unos momentos más.

De la Peña fue la primera, para argumentar que la Secretaría de Gobernación no puede tener una actitud de omisión o discrecionalidad viendo que lo que ocurre en los estados no es competencia de la Federación.

Finalmente Bartlett se decidió a tomar el micrófono y subrayó que “un conflicto como el de Chihuahua, debe analizarse en el Senado porque hay una ofensiva contra un gobernador directamente dirigida por el Presidente Peña Nieto… la Suprema Corte se le ha echado encima al gobernador”.

El ex gobernador poblano ahora convertido al lópezobradorismo, remató que en la Segob, “ahora resulta que vamos a extrañar a Osorio Chong”, por lo que los legisladores no van a permitir que el actual titular de dicha dependencia, Alfonso Navarrete Prida, ataque a Corral “y lo intenten encerrar en un círculo perverso”.

Aquí, habría que recordarle a Bartlett que está en un error, o acaso no se ha enterado que el secretario Navarrete Prida, se ha venido reuniendo con todos los gobernadores y de manera especial, ha atendido las demandas de Corral, cuestión de recordar la famosa marcha que encabezó el Ejecutivo estatal panista.

Hace unos días, Navarrete Prida estuvo con los gobernadores de Baja California, Francisco Vega; Veracruz, Miguel Angel Yunes y de Guanajuato, Miguel Márquez, ante quienes refrendó el apoyo y compromiso del gobierno de la República para coadyuvar en temas de seguridad. Es más, entre los acuerdos, destacó que ambas partes convinieron mantener una agenda de trabajo basada en una estrecha coordinación entre autoridades federales y estatales con el objetivo de generar entornos más seguros en esos estados.

Municiones

*** Con tan sólo tres ediciones el Foro Nacional de Lechería organizado por la Femeleche, que preside Vicente Gómez Cobo, se ha convertido en el espacio referente y escaparate político para discutir ideas y visiones, así como propuestas para que a través de políticas públicas se logre llevar, no sólo al sector lechero sino a todo el campo mexicano, a desarrollar su máximo potencial de cara al crecimiento de la demanda de alimentos a nivel mundial.

Contará con la participación de los candidatos presidenciales ya confirmados, Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente; José Antonio Meade Kuribreña, de Todos por México; y Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, y se espera que en los próximos días confirmen los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón.

En el evento se espera la participación de más de mil 200 productores, quienes manifestarán sus preocupaciones y dejarán claro ante los candidatos, sus posiciones y propuestas de un sector que atraviesa por momentos difíciles, y al mismo tiempo pedirán conocer sus estrategias paras brindar seguridad y certidumbre a este sector, que es de gran importancia para la economía del país.

*** El SAT, que encabeza Osvaldo Santín, informó que, al 16 de abril los contribuyentes han presentado un millón 890 mil declaraciones anuales del ejercicio 2017, lo que representa un cumplimiento 10% mayor respecto al año anterior.

De las declaraciones presentadas, más de 88% tienen un saldo a favor, mismos que han solicitado en devolución o compensado contra otros impuestos.

A la fecha, se ha autorizado la devolución de 3 mil 998 millones de pesos. Este año. se está utilizando la información de las facturas que solicitaron o expidieron los contribuyentes para ofrecer una declaración prellenada, con los ingresos y deducciones personales, que solo tiene que revisar, aceptar y enviar.

La fecha límite para que los contribuyentes obligados presenten su declaración es el 30 de abril. En general, los asalariados que percibieron ingresos de un solo patrón y además tuvieron ingresos por intereses menores de 20 mil pesos al año, pueden optar por no declarar o declarar en cualquier momento. El detalle se puede consultar en el portal del SAT.

*** Juan Pablo Castañón, del CCE, informó que ante la negativa de AMLO de participar en la mesa informativa del Nuevo Aeropuerto, proyecto que con vehemencia, el tabasqueño quiere echar abajo sin escuchar ninguna razón, no tiene caso llevar a cabo dichas mesas.

Hay quienes aseguran que el de Macuspana, de plano se “chamaqueó” a los empresarios, el caso es que ahora, se hace el inocente diciendo que no estaba enterado de la cancelación. “Yo estoy abierto al diálogo”, dijo, pero señaló que el presidente del CCE “está sometido a presiones”. No, pues sí.

