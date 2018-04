Incertidumbre en la IP sobre el futuro del país

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Para los mexicanos, lo que podría convertirse en una fiesta democrática, cada cambio de gobierno, se vuelve en un infierno.

Los momentos de incertidumbre en el país ante el clima electoral han provocado un cambio en las percepciones de los empresarios sobre las amenazas para la economía mexicana en los próximos meses, según analistas de intermediarios financieros, banqueros, grandes consorcios contables y otras instituciones.

Por ejemplo, Deloitte alerta sobre los desacuerdos políticos preocupan a los empresarios. Así fueron desplazadas, como temas fundamentales al empresariado, la corrupción y la inseguridad. Por su parte la consultora KPMG, destaca la virtual firma del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, las nuevas licitaciones de campos petroleros, los nuevos controles fiscales y elecciones, lo que siete de cada 10 empresarios consideran que la economía del país se mantendrá este año igual que en 2017, alrededor del 2% del PIB, mientras que un 56% espera que su negocio crezca este año al menos un dígito, es decir, de 1 a 9 por ciento, y el 31% lo pronostica de dos dígitos; 11% cree que no habrá crecimiento. KPMG procura no tocar el tema político, aunque es el factor que genera perspectiva de seguridad para invertir en el país. Santander, por su parte al referirse al gobierno de Donald Trump y su trato para México, no ve optimismo en la firma del TLCAN, lo que tendrá repercusiones en la economía del país. Citibanamex, en cambio ve que aunque el peso seguirá ganando terreno al dólar estadounidense después de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

Bajo ese escenario el tipo de cambio se ubicará en 18.10 pesos por dólar a finales del presente año. Sin embargo, Citibanamex va más a fondo en el análisis que “el liderazgo actual de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas hace muy probable que encabece la próxima administración.

Bajo la expectativa de un resultado positivo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se pronostica un tono positivo para la moneda mexicana. Por otra parte, el Instituto Internacional de Finanzas, ve que en el caso de que venza AMLO una transición suave y ordenada, y con una economía en crecimiento. No prevén, obviamente, un escenario catastrofista ni recesión o un rumbo similar al de Venezuela y Brasil si las elecciones se las lleva el aspirante presidencial de Morena.

Estos son los análisis púbicos, per en privado los empresarios ven, desde las últimas declaraciones del candidato de Morena, sobre el Aeropuerto, gran preocupación sobre el futuro de las inversiones. Los mensajes de AMLO hacen daño ahora; imaginemos en la toma de decisiones viscerales en caso de llegar al poder. Eso lo reflexionan los dueños del dinero.

PODEROSOS CABALLEROS: Terminó la era de los hermanos Castro en Cuba. Llega un protegido de Raúl Castro, a la presidencia de esa paradisiaca isla del Caribe, Miguel Díaz Canel, un “joven” de 60 años que nace cuando nace la Revolución Cubana.

Los cubanos ven este cambio como una luz de esperanza de mayores cambios en sus vidas. La Revolución Cubana es un ejemplo de socialismo fallido en tiempos de la caída del Muro de Berlín.

Llevó a 13 millones de cubanos al hambre y la ignominia. Con la salida de Raúl Castro, hay una esperanza de una mejor vida.

*** Hace seis y doce años, una de las banderas de campaña era la desaparición de la tenencia vehicular. Ahora, ninguno de los candidatos habla de ellos, a pesar de ser uno de los impuestos más aberrantes que existen en el país desde hace más de 50 años.

Por ello, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales Zárate, propuso elaborar un acuerdo nacional que reconsidere el cobro de impuestos a vehículos, ante las diferencias que existen en la materia en las entidades federativas. Esto genera disputas intensas entre gobernadores para atraer el registro de vehículos a sus entidades, donde sólo cobran un refrendo de 350 pesos. Eso es estrategia fiscal. Así ganan más dinero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Cerca de 50 voluntarios, familiares y amigos de la fuerza de ventas de MetLife, organizada por Nalleli García, Gerente de Responsabilidad Social y Fundación MetLife, participan este mes en el programa “Parque Financiero Impulsa”.

Es un programa educativo, donde a través de un simulador de finanzas personales, jóvenes de bachillerato podrán practicar conceptos básicos de finanzas.

