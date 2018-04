En serio, ¿es ésta una competencia sólo entre 2?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Citando al clásico: lo único que no entendemos -los periodistas, columnistas, opinólogos y los medios, y el resto de la tropa cercana- es que no entendemos.

Luego del debate de los 5 candidatos presidenciales, y dentro de la lógica del llamado post-debate, no pocos medios y sus colaboradores cerraron con el simplismo de que, ganó Ricardo Anaya y que a partir de esta revelación irrebatible la contienda electoral presidencial es sólo de 2: entre el controvertido panista y el puntero Andrés Manuel López Obrador.

El reduccionismo ni siquiera se soportó en alguna encuesta, bueno ni de twitter, que podría haber sido realmente rápida. Con esta visión los demás contendientes (José Antonio Meade, Margarita Zavala y El Bronco) se pueden ir a su casa. No tienen ya nada que hacer.

¿A qué le juegan estos medios y sus sesudos analistas electorales con estas proyecciones al vapor y sin sustento?

Seamos un poco más serios. Veamos.

Luego del debate, el INE indicó que de acuerdo a sus registros especializados unos 11 millones de mexicanos mayores de 18 años (¿les habrán pedido su credencial de elector al prender el televisor?), habían seguido el ejercicio por TV y otros 4 millones por redes sociales, Facebook y Twitter.

Como es lo único que tenemos para evaluar el impacto, demos por ciertos los datos del INE.

Si lo hacemos entonces debemos confrontar a estos 15 millones de mexicanos que siguieron el debate en directo con al menos el listado nominal que suma los 82 millones de mexicanos con credencial de elector en mano.

Eso significa que 67 millones de estos mexicanos (el 81.7% de los posibles electores) no vieron el debate. Eso, amigos, es una abrumadora mayoría.

¿Quién entonces con lo que hay puede realmente afirmar que esta contienda es de 2? ¿Quién puede garantizar que ganó Anaya?

Neta –como dice mi tropa–, no exageremos. Seámos más serios.

Eso no significa que el debate no haya servido para maldita la cosa. Claro que sirvió, yo creo que para evidenciar cuáles son las fortalezas y las debilidades de los contendientes. Para nada más, que es mucho si ellos y sus equipos lo aprovechan para ajustar campañas, actitudes y trabajar su capacidad de respuesta.

Fue obvio que Andrés Manuel López Obrador se vio rebasado en todo. Por la edad, las arrugas del físico, la mente y la psiquis. Quedó claro que no trae nada nuevo.

Que no responde nada y que huye temeroso en cuanto puede. Que su honestidad, planteada por él como su mayor fortaleza, es también su mayor flaqueza, porque miente. Honestidad no significa sólo no robar, sino no mentir ni traicionar. Y que por todo ello y más, es un candidato muy débil que puede perder de nuevo.

Pero que a pesar de todo eso, cuenta con las mayores intenciones de voto.

Así de obvio fue también que Anaya se confirma como el mejor polemista del grupo. Ya se sabía. Pero también se evidenció que su deshonestidad no es superable. No pudo ni puede demostrar que no fue partícipe de una trama de lavado de dinero. Y lo aseguro porque si pudiera, ya lo hubiera hecho. ¿O usted cree lo contrario?

Igual aseguro que Anaya es el más débil de los 5 candidatos porque tiene sobre sí la guillotina de la autoridad, que en cualquier momento puede actuar contra su suegro y otros parientes cercanos, cuyo encarcelamiento descarrilaría estrepitosamente su candidatura. Anaya no es más que una bomba de tiempo judicial en proceso.

En este contexto José Antonio Meade se consolidó como un contendiente serio, viable, que disminuyó y cayó sólo en las mentes de estos analistas al vapor que no toman en cuenta más que sus fluídos gástricos para emitir una opinión. Vaya, ni siquiera hay de por medio el ejercicio de una neurona.

Si lo hubiera, habría razonamientos comprobables. Meade no sólo lanzó obuses certeros, sino que planteó propuestas y proyectos. Y es quien cuenta con el más probado aparato y red electoral nacional, el del odiado pero efectivísimo PRI, que se conoce como “voto duro”.

Y que hoy juega además con el apoyo de nuevas tecnologías dentro de lo que se conoce como Big-Data, probadas en otros países, para impactar a electores.

Pero no sólo eso, nadie hoy puede afirmar que esta batalla es de 2, porque faltan todavía 2 meses de proceso electoral y 2 debates más.

Seamos serios. En estos próximos 70 días todo puede pasar y nos podemos amanecer el 2 de julio con que ganó el muerto que gozaba de cabal salud.

A punto de cierre

En la Cámara de Diputados ayer se decretó el cierre de la actual legislatura. Termina así el trabajo de 2 diputaciones federales que pasarán a la historia de México como las que marcaron al sexenio de Enrique Peña Nieto con las mayores reformas estructurales, constitucionales, desde la post-revolución.

Hoy no habrá pleno y mañana jueves está convocada la asamblea para decretar el fin de la Legislatura.

En la de Senadores todavía hay pendientes esenciales que cumplir. Está la aprobación de la Ley de Control de la Publicidad Oficial mal llamada de Comunicación Social que es exigida por fallo de la Suprema Corte para antes del 30 de este abril.

En medio, en la congeladora legislativa transexenal quedan: las designaciones de Fiscal General de la Nación, Fiscal Anticorrupción, titular de la PGR, 18 magistrados especializados en anticorrupción para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, varios comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica y las leyes secundarias que normarían a los Gobiernos de Coalición, entre otras más.

Minuto de silencio

Sin posibilidad de llegar a consensos ni acuerdos, los grupos parlamentarios en el Senado presidido por el panista Ernesto Cordero, ayer se guardó un minuto de silencio en memoria de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum, los 3 estudiantes de cinematografía quienes tuvieron una muerte y fin espeluznante en Jalisco.

De igual forma, y casi por milagro, con 79 votos a favor el pleno senatorial aprobó ayer modificaciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se dijo, para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado mexicano.

Y en la misma cámara por unanimidad se aprobó un decreto para prohibir los castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el derecho de los menores a una vida libre de violencia.

Esta iniciativa salió adelante con 78 votos a favor. Luego se envió a la Cámara de Diputados donde deberá ser tramitada en la legislatura que viene porque la actual ya cerró cortina.

Al aprobarla, los senadores indicaron que el 63% de menores de 1 a 14 años ha experimentado, al menos, una forma de castigo psicológico o físico por parte de miembros del hogar; es decir, seis de cada 10 experimentaron algún tipo de disciplina violenta.

Y consignaron que en 8 de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables.

Feo caso

Entre las tareas finales, los senadores aprobaron un dictamen que garantiza el acceso y uso seguro del Internet a los niños y jóvenes, como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento y no discriminación.

Esta reforma, se dijo, garantiza el derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet a este sector poblacional.

