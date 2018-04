Sube a 34 muertos saldo de violencia en Nicaragua

El gobierno evalúa un diálogo nacional

La policía libera a varios detenidos durante las protestas

Nicaragua evaluaba hasta anoche un diálogo nacional para buscar salidas a la turbulencia desatada por una ola de protestas y violentos choques con la policía que dejaron 34 muertos, aunque aún no se fijó una fecha ni se conoce quiénes participarán.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contabilizaba hasta ayer 34 muertos, entre ellos algunos desaparecidos que fueron encontrados por familiares en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Managua y personas que fallecieron en el hospital, tras resultar heridas durante las protestas.

Tras siete días de manifestaciones, enfrentamientos con la policía, saqueos y caos, desde el martes no se registraban protestas ni barricadas en las rutas, con el tránsito congestionado, típico de días laborales.

El gobierno aportó a la distensión al no reprimir una multitudinaria marcha el lunes, con la liberación el martes de los detenidos durante las manifestaciones y levantando el bloqueo a un canal de TV censurado.

Asimismo, anunció que se reanudaban las clases en las escuelas, suspendidas desde el jueves pasado por los enfrentamientos y bloqueos en las calles.

Sin embargo, algunos nicaragüenses no se atreven aún a proclamar el fin del clima de tensión. “Vamos a ver cuánto nos dura esta calma. A mi hija no la voy a mandar a clases, porque todavía no lo miro muy estable”, comentó el taxista Alan Saavedra, en Managua.

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, anunció que aceptaba servir de “mediador y testigo” de un diálogo convocado por el presidente Daniel Ortega, pero insistió en que el gobierno “evite todo acto de violencia”.

Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, agradecieron a Brenes y la Conferencia Episcopal por aceptar participar en el diálogo, para el cual, sin embargo, no hay fecha ni se sabe quiénes participarán.

Liberan a detenidos

La policía de Nicaragua confirmó que dejó en libertad a los detenidos durante protestas en seis ciudades del país contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el portal oficial “El 19”.

Extraoficialmente se reporta también casi una treintena de muertos y decenas de heridos en las protestas, en su mayoría jóvenes. Dos policías y un periodista están entre los fallecidos.

El canal 15 (“100 por ciento Noticias”), cuya señal de cable permanecía bloqueada, volvió al aire ayer tras seis días de censura oficial, informó la televisora.

El segundo jefe policial, comisionado Francisco Díaz, dijo en rueda de prensa que los detenidos fueron entregados “a sus familiares y a comisiones de sacerdotes católicos”, sin precisar la cifra ni su identidad.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió al gobierno revelar la lista de excarcelados. La abogada Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, dijo a la DPA que durante las protestas recibió denuncias de al menos 150 detenciones por parte de la policía, de las que pudo confirmar 48.

Según el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, más de 200 personas siguen arrestadas en Managua y otras 60 están desaparecidas.

La tv local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado, tras ser despojados de todas sus pertenencias.

Líderes estudiantiles afirman que seguirán protestando pese a la derogación de la reforma, “hasta que Ortega se vaya”, ya que consideran que mantiene una “dictadura familiar”, que se ha reelegido con fraudes y no permite las libertades.