“La banda más fiestera” Percance, aterriza en México

Ofrecerá un concierto lleno de ska, fusión, reggae, rock y ritmos latinos este 28 de abril en el Foro Indie Rocks

Arturo Arellano

Felipe, Esteban, Mauricio y Sandoval conforman parte de la banda costarricense Percance, quienes luego de presentar su más reciente sencillo “La banda más fiestera”, en colaboración con Los Auténticos Decadentes, se disponen a conquistar México, y para ello ofrecerán una serie de presentaciones a lo largo del país. De manera que su paso por la Ciudad de México, se dará este 28 de abril, cuando ofrezcan su presentación en el Foro Indie Rocks.

Para ofrecer detalles al respecto, los miembros de la banda visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista dijeron, de entrada sobre el sencillo “Moska y Mariano de Los Auténticos Decadentes, son los productores del nuevo disco, que lleva el nombre también del más reciente sencillo ‘La banda más fiestera’, de ahí surgió la idea de que pudieran colaborar con nosotros, lo cual nos dio emoción, porque nosotros crecimos escuchando a los Decadentes y es un sueño poder compartir con ellos. Fueron a Costa Rica a filmar el video y fue una locura, el video es también muy fiestero, estamos todos en un avión, viajando las dos bandas, un avión decadente muy loco. La pasamos bien”.

Lo mismo, se dijeron felices “de estar en México de nueva cuenta, vamos poco a poco picando piedra y enseñándole a la gente lo que sabemos hacer. Ahora tendremos parte de ‘La banda más fiestera tour’ en México, lo que podemos decir es que se trata de fiesta, no paramos en todo el concierto, aunque hay un momento acústico, la mayoría es todo muy arriba, mucho baile. Estrenaremos una canción nueva, es una de las sorpresas que tenemos, además del sencillo, estamos ilusionados, porque antes venimos a hacer el Lunario del Auditorio, pero ahora con más experiencia, ya teníamos ganas de regresar”.

Sobre el disco nuevo refieren: “Musicalmente no seguimos ninguna línea, es una fusión de ritmos, de gustos, porque somos nueve personas en la banda, nueve cabezas que proponen, entonces hay reggae, ska, música latina, merengue. Nunca nos ha gustado encasillarnos, así que en el disco no hay 10 canciones del mismo género, sino que son totalmente diferentes, está por supuesto el ritmo costarricense, pero no nos gusta hacer canciones iguales”. Definen su manera se hacer ska como “un ska tropical (risas), es muy interesante porque realmente no nos encasillamos sólo en el ska, si bien si es el género donde calzamos más, porque no somos ni rock ni reggae, también tenemos mucha influencia sudamericana y de México, como Café Tacvba, Panteón Rococó, Molotov, el mismo Inspector, además de lo anglo, agarramos todo eso, más salsa, merengue y lo metemos en una licuadora”.

En el tema de las letras refieren que “nos gusta inspirar a la gente a soñar, a seguir adelante. Nosotros venimos de una industria musical muy pequeñita, venimos de una isla donde no hay muchas oportunidades y eso hacemos soñar y luchar por esos sueños. Entoces, lo hacemos con las letras, llevarle a la gente un mensaje propositivo. También es un mensaje social, pero más personal, en el sentido de superarse, luchar por lo que se quiere y que no hay nada que uno quiera y no pueda tener. Es que casi siempre las canciones son de amor o desamor o algo crudamente social, pero nosotros queremos decirle a la gente que tienen una fuerza interior, que eso te puede motivar a ser feliz”.