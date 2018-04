El virtuosismo de Ángel Rodríguez llegará a Bellas Artes

El talentoso pianista se presentará del 2 al 8 de septiembre, junto a Javier Camarena y la soprano Pretty Yende

Arturo Arellano

El destacado y virtuoso maestro, Ángel Rodríguez, pianista, compositor y director musical, quien derrama talento en los más importantes escenarios del mundo, estará de regreso en la máxima casa del arte en México, el Palacio de Bellas Artes, donde ofrecerá presentaciones del 2 al 8 de septiembre, en complicidad con Javier Camarena y la soprano Pretty Yende, realizando un repertorio de lo clásico a lo popular, esperando acercar a todo tipo de público a este tipo de conciertos.

A la par, el maestro Rodríguez continúa ofreciendo clases en el Colegio de Arte Vocal, la única institución en México especializada y dedicada exclusivamente al arte del canto, de la cual es fundador y director.

Para ofrecer más detalles al respecto, Ángel Rodríguez concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que comentó de entrada: “Lo más cercano que hice fue un recital con Javier Camarera en Andorra, de las proezas líricas en el mundo, con el que pudimos llegar como talento mexicano de nueva cuenta a otro país. La experiencia siempre es grata, porque afortunadamente siempre hemos sido muy bien recibidos fuera de México. Antes he acompañado al connotado tenor Rolando Villazón en el documental A Mexican Dream transmitido en Arts Channel. Me presenté en la Exposición Universal de Shanghai 2010, China, también como solista de la Chamber Orchestra Kremlin de Moscú, y tuve la oportunidad de tocar para los reyes de España Juan Carlos I y Sofía de Grecia”. Esto deja claro el recorrido exitoso del pianista en el mundo como representante mexicano.

Refiere que para la selección de sus repertorios es donde “entra la experiencia, son 30 años de carrera acompañando artistas, orquestas y óperas, que es la pasión por la voz. He acompañado por ejemplo a Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Joseph Calleja, Verónica Villarroel, Alfredo Daza, Arturo Chacón, María Katzarava, Carlos Almaguer, Davinia Rodríguez, entre otros, en importantes recintos de Europa, Asia y América, entre los que destacan el Palacio de Bellas Artes en México, Teatro Real de Madrid en España, Termas de Caracalla en Roma, Konzerthaus Berlin en Alemania, Kennedy Center en Washington, Harris Theater en Chicago, Opernhaus Zürich, y el prestigioso Rosenblatt Recitals en Londres”. De manera que según sus palabras “No hay manera de integrar todo ese bagaje en un solo concierto, en este caso son muchos años y mucha música, pero ya tengo una idea clara de que es lo que funciona en cada recinto y con determinado público”.

De su trabajo junto a Camarena refiere “seguimos siendo soldados de la música y amigos de toda la vida, hemos trabajado muchos años y nos conocemos bien. Sin embargo, seguimos ensayando, porque en esto nunca se deja de aprender. El reto es mantenerse con los pies en la tierra, porque es fácil perder el piso cuando tienes éxito, entonces hay que tener humildad, integridad y hay que seguirnos preparando. Continuar haciendo lo que me gusta”.

Sobre su experiencia como fundador y director del Colegio de Arte Vocal, dice “es difícil realmente hablar de talento, porque talento lo tenemos todos y la cuestión no es el talento sino el nivel de esfuerzo que tienes para potenciarlo. Hay gente con el talento y se nota, se acercan jóvenes a la escuela, pero no todos tienen el gen del éxito, pero eso lo desarrollan con voluntad, esfuerzo, disciplina y hay que encaminarlos. Pueden tener conflictos emocionales, pero lo primero es catar al exitoso y trabajar con ellos como terapia darles herramientas y no sólo musicales, sino de vida. Nos dedicamos a la voz, con especialidad en arte lírico”. Explica que “la mayoría de los recuerdos de mi carrera son positivos, si al cumplir un año de carrera profesional y después de acabar tu carrera no te has salido, es porque ya no te vas a salir. Es tan noble esta carrera que le da oportunidad incluso a quienes tienen menos talento o que no tienen pasión, es tan noble la vida incluso que a los que llamo mediocres, les da oportunidad de tener éxito. Y eso es un mensaje que se les da a todos, no sólo en la música”.

Antes de sus presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, del 2 al 8 de septiembre. Ángel y sus alumnos ofrecerán este 29 de abril un concierto en el Colegio de Arte Vocal, ubicado en calle Isabel la Católica 231, colonia Obrera, CP 06800, Deleg. Benito Juárez, CDMX, con la participación de alumnos destacados.