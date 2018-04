Mujer actual y anticoncepción

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Las almendras son una excelente fuente de vitamina E

25% de los mexicanos padecen algún tipo de alergia

Durante el Taller Mujer Actual y Anticoncepción, organizado por Bayer y en el que participaron ponentes de México y Latinoamérica y donde se resaltó el problema en toda América Latina de embarazo en adolescentes: en 2012, de los 18 millones de embarazos reportados en la región alrededor del 56% no fueron planeados, como consecuencia de la falta de un anticonceptivo eficiente. Los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales entre los 14 y 16 años y muy pocos utilizan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, teniendo como consecuencia un embarazo no deseado, indicó la licenciada Patricia Chemor Ruiz, secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO), quien coordina la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado, afirma que los estados donde se presenta un mayor número de embarazos de este tipo son Nayarit, Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Colima. Hoy, por ley, se prohíbe el casamiento de menores de 17 años en el país, pero el problema continúa. Hay muchos métodos anticonceptivos: la píldora, el anillo, las inyecciones, el parche. Entre los más eficaces los Anticonceptivos de Acción Prolongada, los dispositivos intrauterinos el SIU y el DIU, que tienen una eficacia superior al 99%, por más de 5 años Pueden usarlos las mujeres de todas las edades y en cuanto se retira, la fertilidad vuelve a su normalidad. El anticonceptivo se debe usar junto con el condón para evitar enfermedades de trasmisión sexual, aseguró la doctora Josefina Lira Plasencia, vicepresidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia.

Las almendras en todas sus formas son una excelente adición a una dieta y están llenas de nutrientes. Crema de almendra, harina de almendra y leche de almendra pueden integrarse en cualquier comida o snack. Alrededor de 23 almendras son una adición saludable a cualquier comida o snack, ya que aporta 6 gramos de proteína y 4 gramos de fibra, son una excelente fuente de vitamina E, magnesio y manganeso, y una buena fuente de fibra, cobre, fósforo y riboflavina. Algunos consejos de cómo usar las almendras. Pon sobre tu yogurt o cereal frio o caliente en la mañana fruta y almendras picadas o rebanadas para que esté crujiente y lleno de nutrientes. Añade almendras fileteadas o rebanadas en tus ensaladas favoritas para agregar sabor, textura y nutrientes. Espolvorea almendras rebanadas o fileteadas sobre pasta libre de gluten o granos enteros, como amaranto, trigo sarraceno, mijo, quinoa o arroz salvaje, integral o rojo. La harina de almendra se puede hacer con un procesador de alimentos: se muelen las almendras blanqueadas en pequeños lotes hasta obtener un fino polvo. Para agregar textura, se puede cubrir carnes, aves, pescado, mariscos y vegetales con esta harina antes de hornear o sancochar. Se puede utilizar en vez de pan molido para la carne, verduras u otros alimentos También para hornear deliciosos postres esponjosos y de un hermoso color dorado.

Las alergias alimentarias son reacciones adversas a determinados alimentos y tienen su origen en un mecanismo inmunitario del paciente afectado. Los síntomas van desde malestares ligeros hasta complicaciones que pueden poner en peligro la vida de la persona. En el mundo se estima que entre 250 y 520 millones de personas padecen alergia a algún tipo de alimento. Y se complica por otras enfermedades, como asma y dermatitis atópica, erupciones en la piel. Datos del IMSS estiman que 25% de la población del país padece algún tipo de alergia. La automedicación para controlar los síntomas es un factor que ha provocado aumento en el número de casos . La población infantil es la más afectada. La prevalencia es de 4.2% en menores de 3 a 5 años y es de 3.9% en menores de 18 años. Los principales alimentos involucrados en alergias son la proteina de la leche, cacahuate, mariscos, frutos secos, huevo y trigo La alergia alimentaria puede ser fatal, y el diagnóstico apropiado es esencial. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia (CMICA) ofrece becas gratuitas para su Congreso Nacional, dirigidas a médicos, enfermeras y padres de familia que tienen hijos con alergias.

