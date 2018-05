Moenia se pone “Clásico” con lado B

La banda, referente del synth-pop nacional, presenta nuevo sencillo, acompañado de un lado B en plataformas digitales

Arturo Arellano

Luego de su exitoso fandom lanzado en 2016, la grupación referente del synth-pop nacional, Moenia, regresa para presentar “Clásico”, un sencillo con el que hace nueva presencia en plataformas digitales y con el que arranca su nueva manera de ofrecer música a la vanguardia y siempre cada sencillo acompañado de un lado B, en el que se permitirán mostrar la parte más oscura de la banda.

“Clásico” ya se encuentra disponible para escucha y descarga, mientras que “Híbridos” es el lado B de este primer corte, con el que inician esta nueva etapa.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Alejandro Midi Ortega, Jorge Soto y Alfonso Pichardo, miembros de la banda, ofrecieron detalles al respecto. “Estamos emocionados, porque sientes cuando algo va a conectar con la gente, porque también nos conectó a nosotros desde el estudio, eso nos pasó con el sencillo y con su lado B. Estamos haciendo esto del lado B, emulando a lo que hacían las bandas legendarias con sus discos de acetato, en que se permitían poner canciones más oscuras, hasta experimentales.

Nosotros retomamos eso en la era digital, que te permite tener inmediatez, como banda tenemos esa dualidad, con las canciones que todos se saben, pero también esa parte ás oscura de música electrónica, pero con otra dirección”.

“Desde que empezamos el proyecto, ya sabíamos el planteamiento, conocemos bien a nuestro público y lo que les gusta, también lo que a nosotros nos gusta hacer. Uno reconoce desde que está componiendo lo que sirve como un sencillo en el concepto de Moenia, synth-pop más alegre y festivo, mientras que lo que va al lado B será algo más triste, oscuro. Eso definirá que es un lado A y uno B”. Todo lo anterior estará apuntando a un disco completo. “Nosotros somos fans de los discos físicos, sabemos que se está perdiendo el ritual de abrir un disco y escuchar cada canción de principio a fin, disfrutar del arte y leer quiénes son responsables de cada cosa, pero no quitamos el dedo del renglón y ahí está latente la idea de hacer un disco de vinilo, llevando al plano físico de los sencillos con su lado B”.

Sobre el ir sumando a las nuevas generaciones a su nicho de fans, refieren: “No pensamos en ello y no es que no lo querramos, sino qe se ha ido dando de manera natural. Nosotros hacemos nuestra música como siempre, no seguimos tendencias, ni estamos al pendiente de lo que están ecuchando los más jovenes, pero nos ha resultado bien dentro de lo nuestro. Lo que sí hacemos, es estar presente en las tendencias de redes sociales, de la forma en que se consume la música, ultilizar las nuevas herramientas y darles nuestro propio sentido”.

“No hay una escena, ni un movimiento de synth-pop en México y Latinoamérica, al principio había muchas bandas, estábamos ahí intentando que la música electrónica saliera del nicho y lo logramos como Moenia, nos tocó de cierto modo ser evangelizadores del género, pero después de eso ya no salieron más bandas. Belanova, por ejemplo, es más una banda pop con tintes electrónicos, pero no más. Actualmente, hay más exponentes, pero en un sentido del techno, que están tocando en Europa, muchos DJ’s representando a México, sin embargo, dentro del synth-pop en español, no hay referencias, entonces no podemos hablar de un movimiento. Sí hay otras bandas, pero no las suficientes para poder hablar de una escena de synth-pop más sólida”.

Finalmente, adelantaron que harán una gira junto a Belanova en más de 11 ciudades de Estados Unidos, como preámbulo de su gira independiente por México y Estados Unidos, cuyas fechas se anunciarán a la brevedad.