Roger Waters anuncia nueva fecha para México

El astro del rock añade el 1 de diciembre a su lista de conciertos en el Palacio de los Deportes

Debido a la demanda y gracias a la incomparable respuesta de sus fans mexicanos, quienes agotaron las entradas para sus dos conciertos previamente anunciados, Roger Waters da a conocer que agregará una fecha más a su gira Us + Them, durante su paso por la Ciudad de México.

El nuevo concierto se realizará el 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, luego de haber agotado los boletos para los conciertos del 28 y 29 de noviembre.

Los boletos del tercer concierto estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el 8 de mayo y en venta general a partir del 9 de mayo a las 11:00 horas, a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas del recinto.

Roger Waters ya ha llevado la gira Us + Them a los Estados Unidos y a Canadá el año pasado, dando una muestra de lo mejor de su extenso e innovador legado. El nombre de la gira proviene de la canción de 1974 “Us And Them,” del álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, del que se han vendido millones de copias. Las legendarias presentaciones en vivo de Roger Waters son reconocidas como experiencias multisensoriales inmersivas que incorporan producción visual de primera clase, así como asombrosa calidad de sonido.