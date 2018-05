Paco de María celebrará 10 años de éxito en el Metropólitan

La cita para este extraordinario concierto de aniversario del cantante en compañía de una big band, es el 11 de mayo

Asael Grande

Celebrando sus 10 años de carrera, Paco sorprenderá a sus fans con un concierto en, nada menos que uno de los más emblemáticos recintos de nuestro país: el Teatro Metropólitan. El 11 de mayo es la fecha en la que De María hará vibrar por primera vez este escenario con su big band de más de 20 músicos totalmente en vivo y muchas sorpresas más: “es el concierto más importante en mi carrera, hasta ahora, y estoy con mucha energía, mucho entusiasmo, de presentar un nuevo show, donde vamos a estrenar canciones de mi nuevo disco, ‘Paco de María’, y cantar lo mejor de mis primeras tres producciones, de hecho son canciones que no las estoy eligiendo yo, sino el público, a través de las redes sociales, para que disfruten esta presentación, y que estará dedicada especialmente al Día de las Madres”, comentó De María, en conferencia de prensa.

En palabras del mismo Paco de María, en su nuevo disco “la mayor parte del repertorio, la mayor parte de las canciones son temas que me traen algún recuerdo familiar, algún recuerdo de niño, que signifique algo para mí, estoy acostumbrado a cantarle mucho a las mujeres, al amor, mi gusto por la música viene directamente de mi abuelo, muy reconocido en la década de los 70, se llamó Paco de Migueles, y él le dio clase a José José, a Yuri, a Lupita D’Alessio, Fernando de la Mora, Manuel Mijares, a todos, yo conocí a mi abuelo cuando estaba muy niño, pero recuerdo estos acercamientos con artistas muy exitosos de esa época, incluso con actrices como Verónica Castro, y todo eso me ilusionó, y de ahí nació todo esto de dedicarme a la música, y el gusto por el jazz, sí viene de mi papá, quien me ponía discos de Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, de las primeras orquestas de big band, son canciones con las que crecí, y que van mucho con mi personalidad, y eso lo agradezco infinitamente, eso es gracias a mi padre, quien me estará acompañando en este concierto en el Teatro Metropólitan”, compartió Paco de María, quien ha interpretado géneros musicales como el jazz, swing, bossa nova y baladas, mismos con los cuales ha logrado crear una fusión musical hipnotizante que se disfruta con cada nota que entona.

Con 10 años de trayectoria, Paco de María ha logrado consolidarse como La Voz del Big Band, convirtiéndose en el pionero en México de un género que rara vez llama la atención a intérpretes tan jóvenes como lo es él. Sin embargo, gracias a su amor por la música y en específico por estos deleitables géneros musicales, ha logrado transmitir a las nuevas generaciones este gusto musical que sin duda perdurará a través del tiempo: “me gusta que las nuevas generaciones se acerquen a mi música, y que conozcan canciones clásicas del repertorio mexicano, como Granada, de Agustín Larao Bésame mucho, me encanta que la elegancia de estar acompañado por una gran orquesta, y eso es lo que se verá en mi concierto”.

Más de 40 músicos y la espléndida de voz de Paco de María son los que hacen posible la producción de su más reciente álbum, conformado por 11 canciones que prometen capturarte por completo y que ya puedes adquirir en tiendas. No te pierdas su próximo gran concierto que estará presentándose el 11 de mayo en el Metropólitan.